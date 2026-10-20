소유, 결혼 전 동거 찬성 “같이 살아보고 다 맞으면 결혼”

유튜브 채널 ‘소유기’ 화면 캡처

가수 소유가 결혼 전 동거에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

19일 유튜브 채널 ‘소유기’에는 소유가 구독자들의 연애 고민을 듣고 조언하는 콘텐츠가 공개됐다. 이날 소유는 결혼을 원하지 않는 남자친구와 동거를 고민 중이라는 사연을 접하고 자신의 연애관을 솔직하게 털어놨다.

사연자는 남자친구가 결혼 대신 동거를 원하고 있으며, 함께 살 집을 마련할 때 자신이 더 많은 비용을 부담하는 대신 집 명의는 여자친구 앞으로 해주겠다고 했다고 전했다. 결혼을 꼭 해야 한다고 생각하지 않는 상황에서 동거를 시작해도 괜찮을지 고민을 털어놨다.

사연을 들은 소유는 망설임 없이 긍정적인 반응을 보였다. 특히 집 명의를 여자친구 앞으로 해주겠다는 남자친구의 말에 주목하며 “나에 대한 믿음인 거잖아요. 명의 이런 거 쉬운 게 아니다. 이건 사랑이다”라고 말했다.

이어 자신의 생각을 분명히 했다. 소유는 “저는 완전 결혼하기 전에 동거파”라며 결혼 전 동거에 찬성하는 입장이라고 밝혔다.

그는 연애할 때와 실제로 함께 생활할 때는 서로에 대해 새롭게 알게 되는 부분이 많다고 설명했다. 소유는 “동거를 하다 보면 나와 다른 것들이 느껴질 거다. 그런 걸 맞춰가는 재미도 있다”며 서로의 생활 방식과 차이를 알아가는 과정에 의미를 뒀다.

동거가 결혼으로 이어질 가능성에 대해서도 언급했다. 소유는 함께 살아가면서 서로 잘 맞는다는 확신이 생기면 자연스럽게 결혼을 생각하게 될 수 있다는 의견을 내놨다.

다만 결혼을 원하지 않는 남자친구의 생각이 사연자에게도 괜찮은 부분인지를 살펴볼 필요가 있다는 취지로 조언했다. 결혼하지 않는 것이 싫은 게 아니라면 동거를 긍정적으로 고려해 볼 만하다는 것이다.

소유는 “동거해도 너무 좋을 것 같다”며 “연애를 오래 하는데 동거까지 하는 거 아니냐. 동거해라”고 솔직하게 권했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지