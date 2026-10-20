혁신당 ‘조희대 탄핵‘ 속도전…민주당은 ‘소방 빨대’ 발언으로 진땀 [투데이 여의도 스케치]

정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

형사소송법 개정 전부터 검찰개혁을 강하게 촉구해온 조국혁신당이 조희대 대법원장 탄핵안을 성안해 19일 발표했다. 혁신당은 더불어민주당 등 범여권을 향해 조 대법원장 탄핵을 위한 논의를 제안했으나 민주당은 국회 국정감사가 끝난 이후 차차 논의를 시작하자며 유보적인 입장을 보였다. 민주당은 추미애 경기도지사의 “사과를 바라시니 사과한다”는 발언으로 악화한 여론을 잠재우고자 당과 추 지사 모두 적극적으로 사죄의 뜻을 표했으나 이날도 해당 발언을 둘러싼 논란은 끊이지 않았다.

신장식 조국혁신당 대표가 19일 서울 여의도 국회 내 '12·3 계엄 해제' 국회 상징석 앞에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

①혁신당 “曺 탄핵·사법개혁 공동행동 제안”

혁신당은 20일 조희대 대법원장 탄핵과 사법개혁을 위한 공동행동 제안 기자회견을 개최한다. 이날 조 대법원장 탄핵안을 공개한 데 이어 이를 위한 공동논의도 진행하자고 제안한 것이다. 혁신당은 지난해 10월에도 조 대법원장 탄핵안을 공개한 바 있다.

이번에 새로 성안한 소추안에는 조 대법원장의 탄핵 사유로 △이재명 대통령이 대선 후보이던 지난해 5월 조 대법원장이 이 대통령의 공직선거법 사건을 수일 만에 유죄 취지로 파기환송하며 정치적 중립 의무를 위반했고 △최근 대법관 후보자 재제청 거부로 국민이 신속한 재판을 받을 권리를 침해했으며 △이번 국정감사와 감사원 결과로 드러난 조 대법원장의 격려금 지급 및 업무추진비 집행 의혹도 중대한 법률 위반이라고 명시했다.

반면 민주당은 국정감사 이후로 속도 조절을 하자는 입장이다. 민주당 조계원 대변인은 이날 국회 최고위원회의 뒤 “김민석 대표가 비공개 최고위원회의에서 (조 대법원장) 탄핵과 관련해서 원내를 중심으로 집중적으로 의견을 수렴해달라고 말했다”며 “의견을 수렴하겠다”고 밝혔다. 그는 “다음주까지 민생국감, 책임국감, 정책국감에 집중하겠다”며 “향후 문제는 그때 가서 살피겠다”고 말했다. 이주희 원내대변인도 “국정감사 기간 본회의나 의원총회도 열기 어렵다보니 국정감사 이후 차분히 수렴하며 행보를 정리할 것”이라고 말했다.

부승찬 더불어민주당 의원. 뉴시스

②秋 “소방 재정 빨대”로 시작된 與의원 윤리심판원行

추 지사는 19일 진행된 고(故) 김진석 소방위 영결식과 국회 국토교통위원회의 경기도청 국정감사에서 재차 사과했다. 지난 13일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 나온 “소방 재정 빨대” 발언에 대해 다시 국감장에 서서는 사죄했다.

민주당은 김민석 대표 등 지도부와 추 지사 사과로 관련 논란 확산을 막으려 했으나 국토위 국정감사에서는 새로운 논란의 발언이 발생했다. 국토위 소속인 민주당 부승찬 의원은 추 지사 발언에 대해 “소방 공무원이 국가직임에도 예산의 90% 정도를 지방자치단체에서 부담하니까 이게 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아니겠냐”고 발언했다. 부 의원 측은 해당 발언이 소방 예산이 지자체에 과도하게 편중돼있다는 취지라고 했으나 김 대표는 곧바로 부 의원을 경고하며 논란이 번지는 것을 막았다. 민주당은 “김 대표가 부 의원의 발언에 대해 엄중 경고했다”며 “중앙당 윤리심판원에 해당 발언의 경위에 대한 직권조사명령을 내렸다”고 밝혔다.

윤리심판원은 부 의원 소명을 거쳐 직권조사 결과에 따라 징계 절차에 회부할 수 있다. 민주당 윤리심판원은 직접 징계를 의결할 수 있는 당내 독립기구로, 징계시 가장 약하게는 ‘경고’부터 ‘당직자격정지’ ‘당원자격정지’ ‘제명’까지 내릴 수 있다.

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