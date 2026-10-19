중앙일보 M&A 우선협상대상자에 다우·CJ 컨소시엄

중앙일보의 조기 경영 정상화를 위한 인수합병(M&A) 우선협상대상자로 다우·CJ 컨소시엄이 선정됐다.

19일 중앙일보에 따르면 M&A 주관사인 삼일회계법인은 공개경쟁입찰 본입찰에 참여한 후보들을 평가한 결과, 가장 높은 점수를 받은 다우·CJ 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다.

중앙일보·JTBC 사옥. 중앙그룹 제공

평가에는 입찰 금액과 자금 조달 능력, 재무구조 개선 효과, 언론의 공익적 가치 제고, 고용 안정, 미래 투자 등이 종합적으로 반영됐다.

이번 M&A는 인수자가 제3자 배정 유상증자를 통해 신주를 인수하고 최대주주에 오르는 방식으로 진행된다.

신주 인수대금은 중앙일보에 직접 유입돼 채무 변제 등 경영 정상화 재원으로 활용된다.

채권자와 투자자의 권익을 최대한 보호하기 위한 구조다.

삼일회계법인 측은 인수 금액이 중앙일보의 재무구조를 획기적으로 개선할 수 있는 규모라고 설명했다.

다우·CJ 컨소시엄은 예정된 절차에 따라 조건부 신주인수계약(SSA)을 체결할 예정이다.

이후 금융채권자협의회와 사채권자집회, 중앙일보 이사회, 주금 납입 등 후속 절차를 거쳐 인수를 마무리할 계획이다.

중앙일보 측은 “구체적인 일정은 채권단 협의 등에 따라 변동될 수 있지만, 연내 워크아웃 졸업이 이뤄질 수 있도록 최선을 다할 방침”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지