‘반도체 메가 벨트’ 용인·화성, 2100억 투입 ‘신동~남사 도로’ 뚫는다

대한민국 반도체 산업의 핵심 거점인 경기 용인시와 화성시가 두 지역을 잇는 대규모 연계 교통망 구축에 합의했다. 동탄2신도시 인구 유입과 용인 남사읍 반도체 클러스터 조성에 따른 이동 수요에 선제 대응하기 위해서다.

이상일 용인시장(왼쪽)과 정명근 화성시장이 19일 용인 남사도서관에서 연계 교통망 협약을 교환한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공

이상일 용인시장과 정명근 화성시장은 19일 화성 동탄9동 행정복지센터에서 사업설명회를 연 뒤 용인시 남사도서관에서 ‘용인·화성 상생발전을 위한 연계 교통망 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 지난해 11월 양 지자체가 발표한 공동선언의 결실이다.

핵심은 화성 동탄 신동과 용인 남사읍 완장리를 연결하는 총연장 3.6㎞(왕복 4차로) 도로의 신설이다. 터널과 교량을 포함해 총사업비 약 2100억원이 투입되며 두 지자체가 절반씩 분담한다.

현재 한국지방행정연구원의 타당성 조사가 진행 중이며, 2028년 기본·실시설계를 거쳐 2032년 완공을 목표로 한다. 도로가 개통되면 만성 정체를 빚는 국지도 23호선의 광역교통량을 분산시켜 교통 환경이 획기적으로 개선될 전망이다.

두 지자체는 기존 간선도로 확충과 광역철도망 구축에도 손을 맞잡는다. 용인 구간 공정률 85%를 넘긴 국지도 84호선(화성 중리~용인 천리)의 2028년 말 개통을 지원하고, 국지도 82호선(화성 장지~용인 남사) 확장 사업도 적기에 이뤄지도록 협력하기로 했다.

아울러 화성 전곡항에서 용인 남사·원삼을 거쳐 이천 부발까지 잇는 ‘경기남부동서횡단선(반도체선)’과 봉담~서울 종합운동장을 연결하는 ‘경기남부광역철도’ 등 핵심 노선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 공동 대응에 나설 방침이다.

이 시장은 “두 도시는 반도체 산업의 중추로 새 연결도로를 신속히 구축해 시민의 교통 편의와 상생발전을 이루겠다”고 강조했고, 정 시장은 “교통 문제 해결을 위한 용인시와의 협력은 선택이 아닌 필수로 지속적 노력을 기울이겠다”며 화답했다.

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