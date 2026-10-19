‘반도체 메가 벨트’ 용인·화성, 2100억 투입 ‘신동~남사 도로’ 뚫는다

국지도 82·84호선 적기 개통 및 ‘반도체선’ 철도망 등 공동 구축
대한민국 반도체 산업의 핵심 거점인 경기 용인시와 화성시가 두 지역을 잇는 대규모 연계 교통망 구축에 합의했다. 동탄2신도시 인구 유입과 용인 남사읍 반도체 클러스터 조성에 따른 이동 수요에 선제 대응하기 위해서다.
이상일 용인시장과 정명근 화성시장은 19일 화성 동탄9동 행정복지센터에서 사업설명회를 연 뒤 용인시 남사도서관에서 ‘용인·화성 상생발전을 위한 연계 교통망 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 지난해 11월 양 지자체가 발표한 공동선언의 결실이다.
핵심은 화성 동탄 신동과 용인 남사읍 완장리를 연결하는 총연장 3.6㎞(왕복 4차로) 도로의 신설이다. 터널과 교량을 포함해 총사업비 약 2100억원이 투입되며 두 지자체가 절반씩 분담한다.
현재 한국지방행정연구원의 타당성 조사가 진행 중이며, 2028년 기본·실시설계를 거쳐 2032년 완공을 목표로 한다. 도로가 개통되면 만성 정체를 빚는 국지도 23호선의 광역교통량을 분산시켜 교통 환경이 획기적으로 개선될 전망이다.
두 지자체는 기존 간선도로 확충과 광역철도망 구축에도 손을 맞잡는다. 용인 구간 공정률 85%를 넘긴 국지도 84호선(화성 중리~용인 천리)의 2028년 말 개통을 지원하고, 국지도 82호선(화성 장지~용인 남사) 확장 사업도 적기에 이뤄지도록 협력하기로 했다.
아울러 화성 전곡항에서 용인 남사·원삼을 거쳐 이천 부발까지 잇는 ‘경기남부동서횡단선(반도체선)’과 봉담~서울 종합운동장을 연결하는 ‘경기남부광역철도’ 등 핵심 노선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 공동 대응에 나설 방침이다.
이 시장은 “두 도시는 반도체 산업의 중추로 새 연결도로를 신속히 구축해 시민의 교통 편의와 상생발전을 이루겠다”고 강조했고, 정 시장은 “교통 문제 해결을 위한 용인시와의 협력은 선택이 아닌 필수로 지속적 노력을 기울이겠다”며 화답했다.
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