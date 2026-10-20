김민석 “국민 맘 풀릴 때까지” 말했는데…與 ‘秋 옹호’에 국감 난장판 [부천 화재 소방관 순직]

추미애 경기도지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 파장이 사과 이후에도 번지며 확산하고 있다. 더불어민주당 김민석 대표는 19일 “지금은 무엇보다 국민의 마음을 잘 헤아려 마음이 풀릴 때까지 노력을 다하는 게 우선”이라며 책임 있는 대응을 주문했다. 빨대 발언에 이어 ‘사과를 바라시니까’ 화법 논란까지 일자 당 대표가 나서 집안 단속에 나섰지만 이날 국정감사에선 여당 의원이 추 지사의 발언을 옹호하며 혼란이 가중됐다.

이날 국회 국토교통위원회의 경기도 국감은 시작부터 파행 양상을 보였다. 고(故) 김진석 소방위의 영결식을 치르고 국감장에 출석한 추 지사가 인사말에서 거듭 사과하며 고개를 숙였으나 여야는 초반부터 고성과 삿대질을 주고받으며 충돌을 빚었다.

추미애 경기도지사가 19일 경기 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사 도중 머리를 긁적이며 답변을 정리하고 있다. 수원=최상수 기자

국민의힘 김종양 의원은 첫 질의에서 “목숨을 걸고 봉사하는 제복 공직자에게 지울 수 없는 망언을 했다”며 “변명으로 버티다 순직자가 발생하자 빈소에서 ‘사과를 바라시니까’라는 식의 2차 가해를 했다. 속칭 ‘개사과’ 아니냐”고 맹폭했다. 이에 추 지사는 “마음의 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 다시 한번 사과드린다”며 고개를 숙였다.

일부 여당 의원들이 엄호에 나서며 장내는 아수라장으로 변했다. 민주당 문정복 의원은 “당시 답변은 구조적 재정 문제를 설명하는 과정에서 나온 것”이라며 “표현의 부적절성을 지적하는 것과 소방관을 예산 낭비 대상으로 여겼다고 단정하는 건 구분돼야 한다”고 반박했다.

이 과정에서 “추 지사 대변하러 왔느냐”는 등 고성이 오가며 국감장은 마비됐다. 이어진 질의에서도 논란은 식지 않았다. 국민의힘 김미애 의원은 “소방공무원 가슴에 피멍 들게 하는 발언으로 재정의 어려움을 표현하느냐”고 되물었다. 같은 당 유상범 의원도 “‘맥락을 보라’는 건 정치인에게 적절치 않다. 그 용어를 통해 생각과 철학이 드러나기 때문에 비판받는 것”이라며 “추 지사의 발언에는 성격이 드러나는 것 같다”고 몰아붙였다.

더불어민주당 부승찬 의원. 뉴시스

같은 당 김은혜 의원 역시 “도가 노후 소방 차량 교체 예산 26억5000만원을 삭감해 소방서 6곳의 소방차 교체가 어렵게 됐거나 내년으로 늦춰질 수 있다”며 “순직 소방관 넋을 기리는 119 메모리얼데이 행사비 1억원도 전액 삭감됐다”고 지적했다. 이 과정에서 일부 야당 의원들은 추 지사의 고액 전세 관사, 관용차 구입 비용을 다시 문제 삼기도 했다.

반면 민주당 부승찬 의원은 “(추 지사가) 소방 빨대 발언은 큰 잘못을 했지만, 충분히 사과했다”며 “소방 예산 90% 정도를 (소방이) 국가직임에도 지자체에 부담하니 재정을 쭉쭉 빨아먹는 것 아니냐. 이런 것을 국가 차원에서 해결해 주지 못하고 비난만 하면 답이 없지 않으냐”라고 반박했다. 부 의원이 해당 발언을 다시 언급하고 추 지사를 옹호하자 민주당은 빠르게 대응했다. 당은 곧바로 “김 대표는 부 의원 소방 관련 발언에 대해 엄중 경고했다”며 “중앙당 윤리심판원에 발언 경위에 대해 직권조사명령을 내렸다”고 밝혔다.

여당 내부에선 추 지사가 이번 발언뿐 아니라 도 재정 문제와 현안까지 도정보다 ‘자기 정치’에 집중한다는 비판이 나왔다. 한 민주당 경기도 의원은 “추 지사가 재정 문제를 지적할 때부터 ‘부도’라는 표현이 적절치 않고 민주당이 해야 할 정책 방향과 어긋난다고 지적했다”며 “애도의 시기라 부글부글 끓고만 있다”고 말했다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 논평에서 “목숨을 바친 희생 앞에 예산 장부부터 들이미는 비정함과 천박함은 도대체 어디에서 나오는 건가”라며 “민주당은 분명한 입장을 밝히고 책임 있는 조치에 나서라”고 촉구했다.

한편, 추 지사는 이날 국감에서 도내 토지거래허가구역 해제와 관련해 “신도시 개발같이 장기간 소요되는 것 외에 어떤 투기(억제) 목적이라면 정책 효과에 따라서는 빠른 해제가 필요하다는 의견을 정부에 내고 있다”며 토허제의 주택 가격을 누르는 효과에 대해 부정적 입장을 개진했다.

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