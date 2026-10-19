에이티즈, ‘밈카’ 새 얼굴 됐다…한정판 컬렉션 카드 공개

사진제공=밈카(MIIMCA)

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 한정판 컬렉션 카드 ‘밈카(MIIM CARD)’를 통해 다채로운 매력을 선보인다.

아이돌 매거진 밈(MIIM)과 글로벌 카드회사 테레카가 협업한 ‘밈카’는 아이돌 컬렉션 카드 프로젝트다. 에이티즈는 새로운 얼굴로 발탁돼 글로벌 팬들을 위한 한정판 트레이딩 카드를 선보인다.

이번 컬렉션은 상반된 콘셉트로 에이티즈의 매력을 담아낸 것이 특징이다. 팬박스 1버전에서는 푸른 자연을 배경으로 청량하고 풋풋한 분위기를 연출하며 청춘의 감성을 전한다.

팬박스 2버전에서는 카우보이로 변신해 색다른 모습을 보여준다. 웨스턴 해트와 가죽 재킷 등으로 서부 영화 속 한 장면을 떠올리게 하는 거친 분위기를 완성했다.

멤버들의 다양한 조합도 눈길을 끈다. 홍중과 성화의 ‘맏즈’, 산과 우영의 ‘우산즈’, 여상과 종호의 ‘종강즈’, 윤호와 민기의 ‘트윈타워’ 등 유닛별 케미스트리를 담아 팬들에게 또 다른 즐거움을 선사할 예정이다.

사진제공=밈카(MIIMCA)

8명의 멤버가 함께한 완전체 사진도 수록된다. 데뷔 때부터 에이티즈가 강조해 온 ‘8 makes 1 team’이라는 팀 정체성을 담아내며, 여덟 멤버가 모였을 때 완성되는 특별한 에너지를 전한다.

카드 구성은 소장 가치를 높이는 요소로 채워졌다. 각 버전은 카드팩 4개와 굿즈팩 4개로 구성되며, 카드팩은 팩당 5장의 카드가 들어간다. 전체 카드 종류는 총 88종으로, 멤버들의 친필 사인이 담긴 오토그래프 카드와 손 글씨 인스크립션 카드 등이 포함된다.

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