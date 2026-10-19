전북 올해 교통사고 구급출동 하루 평균 25건 넘어 ‘가을철 안전주의보’

전북 지역에서 올해 들어 교통사고 관련 구급 출동이 하루 평균 25건을 넘는 것으로 나타났다. 가을 행락철 나들이 차량과 농번기 이동이 겹치는 데다 일몰 시간이 빨라지고 아침 안개까지 잦아지면서 소방 당국이 운전자와 보행자에게 각별한 주의를 당부했다.

지난 12일 낮 12시55분쯤 통영-대전 고속도로 장수분기점 인근에서 차량 연쇄 추돌하는 교통사고로 13명의 사상자가 발생하자 119가 출동해 부상자들을 구조하고 있다. 전북도소방본부 제공

19일 전북도소방본부에 따르면 올해 1월부터 9월까지 도내 교통사고 관련 구급출동은 6942건으로, 5712명이 병원으로 이송됐다. 최근 3년간 출동 건수도 2023년 8742건, 2024년 8755건, 2025년 8687건으로 매년 8600건을 웃돌았다.

올해 사고 유형별 구급 출동은 운전자가 2780건으로 가장 많았다. 이어 동승자 1340건, 오토바이 1015건, 보행자 825건, 자전거 770건 순이었다. 차량 운전자뿐 아니라 보행자와 이륜차·자전거 이용자도 교통사고 위험에 노출돼 있는 셈이다.

특히, 이달 중순부터 다음 달까지는 단풍철 나들이 차량과 농번기 이동이 겹치는 시기여서 소방 당국이 제한속도 준수와 안전거리 확보, 교차로·횡단보도 진입 전 감속, 운전 중 휴대전화 사용 금지 등을 당부했다.

특히, 일몰 시간이 빨라지면서 퇴근길 보행자를 발견하기 어려워지고, 이른 아침 안개로 운전자의 시야가 제한될 수 있어 사고 위험이 커지기 때문에 야간에는 전조등을 켜고 전방을 주시해야 하며, 보행자는 밝은색 옷이나 반사 용품을 착용하는 것이 좋다.

교통사고가 발생하면 즉시 119에 신고하고, 후속 차량에 의한 2차 사고를 막기 위해 안전한 장소로 대피해야 한다. 부상자는 무리하게 옮기지 말고 119구급상황관리센터의 안내에 따라 응급처치를 해야 한다.

진형민 전북소방본부장은 “가을철 차량 이동이 많아지는 만큼 운전자와 보행자 모두 감속과 전방주시 등 기본적인 안전수칙을 반드시 지켜달라”고 당부했다.

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