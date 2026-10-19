전북 소방관 장비 65%는 사용기한 넘었다 [부천 화재 소방관 순직]

같은 ‘국가직’ 소방관이지만 어느 지역에서 근무하느냐에 따라 장비 수준은 달라진다. 전북에서 근무하는 소방관은 서울 소방관보다 사용 기한을 넘긴 장비를 6배나 더 많이 사용하고 있는 실정이다.



19일 소방청의 ‘2026 소방 장비 통계집’에 따르면 전국 소방관이 사용하는 개인 보호 장비 6종 60만5936개 중 23만5926개(38.9%)가 정해진 사용 기한을 넘긴 상태다. 개인 보호 장비 6종은 방화헬멧, 방화복, 보조마스크, 면체(공기호흡기에 연결해 착용하는 마스크), 용기, 등지게다.

지역별 장비 노후도 격차도 크다. 전북 소방관들이 사용하는 개인보호장비의 65.1%는 이미 사용기한을 넘겼다. 세종도 52.0%로 절반을 웃돌았고, 경기와 충북 역시 각각 49.3%, 47.4%로 절반에 육박했다. 반면 서울은 10.6%로 사용기한을 넘긴 개인보호장비가 가장 적다. 다음은 광주(11.3%), 경남(16.7%), 제주(22.0%) 순이다. 전국 평균은 38.9%다.



장비 노후 문제는 지방재정 의존도가 높은 소방재정 구조와 맞닿아 있다. 경기도는 지난 8월 제2회 추가경정예산안을 편성하면서 노후 소방차량 교체 등 주요 소방사업 예산 34억5000만원을 감액해 논란이 일었다. 도가 도의회에 제출한 추경안에는 노후 소방차량 교체 예산 26억5000만원, 전문구급장비 보강 예산 4억원, 구조장비 보강 예산 3억원, 순직 소방공무원 추모 행사 예산 1억원을 줄이는 내용이 포함됐다.



지원예산의 약 90%는 여전히 지자체 몫이다. 국회 입법조사처에 따르면 지난해 전체 소방 예산은 8조1478억원으로 소방공무원 국가직 전환 직전인 2019년(5조5065억원)보다 약 1.5배 늘었다. 하지만 지난해 전체 소방예산에서 국비가 차지하는 비중은 10.7%에 그쳤다. 부천 금속 공장 화재로 소방관이 순직한 경기도 역시 마찬가지다. 경기도에 따르면 올해 도의 소방재원 1조5655억원 가운데 지자체 부담은 89.3%에 달한다.



경기도는 정부의 소방인력 증원 계획과 보수인상률을 반영할 경우 소방인력 인건비가 2027년 1조2275억원에서 2030년 1조4673억원으로 19.5% 증가할 것으로 전망했다. 이에 올해 말 일몰 예정인 담배소비분 지방교육세를 소방분 지역자원시설세로 전환하는 내용의 지방세법 개정을 건의했다고 도는 설명했다.

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