재정난에 방화·약탈 ‘佛타는 시위’… 마크롱은 “분노·수치심”

방화와 약탈 등 폭력 사태로 번진 프랑스 시위는 뿌리 깊은 프랑스의 재정 불안이 원인으로 지목된다. 그러나 이번 사태를 두고 프랑스 정치권이 ‘네 탓 공방’에만 몰두하면서 시위대 요구에 대한 논의는 등한시되고 있다는 지적이 나온다.

열악한 교육환경과 고물가, 정부의 긴축 재정에 기인한 복지 축소, 청년실업 문제 등에 항의하는 프랑스 시민들의 시위가 전국적으로 계속되고 있는 가운데, 18일(현지시간) 수도 파리의 거리에서 복면을 쓴 한 시위 참가자가 ‘6년 동안의 학업, 1개의 학위, 하루 9번의 취업 거절’이라고 적힌 손팻말을 들어 보이고 있다. 파리=로이터연합뉴스

18일(현지시간) AFP통신, 프랑스24 등에 따르면 로랑 뉘녜즈 프랑스 내무부 장관은 전날 전역에서 일어난 시위로 2397명이 체포됐고, 경찰관과 헌병 997명이 다쳤으며, 이 중 7명은 중상이라고 밝혔다. 파리에서는 시위 참가자 1명이 심장마비로 숨졌다. 파리 검찰청은 사인 규명에 착수했다.



이날도 파리 레퓌블리크광장에 시위대 수백 명이 집결했으나, 시 당국은 허가받은 사실이 없다며 최루탄과 섬광 수류탄을 쏘며 시위대를 해산시켰다. 이 과정에서 시위대와 경찰이 충돌하면서 시 전역에서 108명이 체포됐다.



에마뉘엘 마크롱 대통령은 “분노와 수치심을 느낀다”며 폭력시위에 대해 강경 대응 방침과 함께 필요시 시위를 당국 차원에서 금지하겠다고 밝혔다. 그는 이날 TV 연설에서 “이런 장면(폭력시위)들을 보면서 ‘도대체 무슨 생각인가, 어떻게 프랑스인이 프랑스를 상대로 이런 짓을 저지를 수 있을까’라고 자문했다”며 충격을 금치 못했다. 이어 “정당한 요구를 가진 시위대와 ‘부수고 약탈하는 자들’은 분명히 구분돼야 한다”면서 “통제 불능의 폭력을 자행한 극좌파 선동 세력과 그에 가담한 범죄자들은 당국이 타협 없이 대응할 것”이라고 강조했다.



지난달 고등학생이 공교육 서비스 개선을 요구하며 촉발된 시위가 노동조합, 시민단체까지 합세하며 대규모로 확산한 것은 치솟는 물가와 생활비 부담에 대한 불만에 마크롱 정부의 긴축 재정 정책에 대한 반발이 겹쳐진 결과다. 프랑스 통계청(INSEE)에 따르면 올해 2분기 기준 프랑스의 공공부채는 3조5955억유로로 국내총생산(GDP)의 119%에 달한다. 이는 제2차 세계대전 직후인 1946년 이후 최고 수준이자 유럽연합(EU)의 재정준칙 상한(60%)의 두 배에 달하는 규모다. 경제성장률도 지난해 0.9%에 이어 올해는 0.4%로 예상되는 등 저성장에 발목이 잡혔다.



정부 지출을 줄이기도 어려운 상태다. 전체 예산에서 보건·복지 지출이 32.6%를 차지한다. 마크롱 대통령은 2023년 만 62세이던 퇴직연금 수령 연령을 64세로 높이는 방안을 추진했지만, 전국민적인 반발에 직면하면서 연금 개혁을 2028년 1월까지 중단했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “혼란의 원인은 서로 다른 것처럼 보일 수 있지만, 근원은 공통적인 국가 재정 확보의 어려움”이라며 “저성장으로 크기가 고정된 경제 파이를 둘러싸고 세대 간 ‘제로섬 게임’을 하는 것”이라고 평가했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 18일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 대국민 연설을 하고 있는 모습.파리=AFP연합뉴스

프랑스 정치권은 문제에 대한 해법보다는 정쟁에 몰두하는 모습이다. 마크롱 대통령은 폭력시위 사태를 두고 “소수의 극좌 성향 선동가들에 수많은 불량배들이 가담했다”고 주장했다.



야권은 일제히 마크롱 행정부의 실정을 비판했다. 이들은 정부가 대규모 폭력시위 대응에 실패했다며 뉘녜즈 장관의 사임을 요구했다. 이날 엘리제궁은 성명을 통해 뉘녜즈 장관이 사임서를 제출했으나 마크롱 대통령이 사임을 거부했다고 밝혔다. 야권에서는 정부가 대규모 폭력 시위 대응에 실패했다며 뉘녜즈 장관의 사임을 요구해 왔다. 엘리제궁 측은 “현 시점에서 법 집행을 계속해서 이끌어야 할 필요성을 고려했다”고 설명했다.



극우 국민연합(RN)의 대선후보 마린 르펜은 “(마크롱 행정부가) 동력을 완전히 상실하고 방향을 잃은 상태”라고 했다. RN은 급진좌파 정당 ‘굴복하지않는프랑스’(LFI)가 소요를 부추겼다고 비난하기도 했다. LFI의 장뤼크 멜랑숑 대표는 현지 매체 인터뷰에서 “마크롱 대통령이 국가와 공공서비스 체계를 무너뜨려 온 재앙적인 10년의 결과”라며 “모든 책임은 정부에 있다”고 지적했다.

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