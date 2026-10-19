“우크라 北 포로 2명이 전부… 추가 확보 알지 못해”

주우크라이나 대사관은 우크라이나 측으로부터 확인한 북한군 포로가 한국으로 송환된 2명이 전부이며, 양국이 송환 관련 사실을 최대한 오래 비공개로 유지하자는 데 공감했다고 밝혔다.

러시아·우크라이나 전쟁에 파병됐다 지난해 1월 생포된 북한군 병사들의 당시 모습. 세계일보 자료사진

윤지완 주우크라이나 대사관 대사대리(공사참사관)는 18일(현지시간) 주폴란드 대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에 화상으로 출석해 이같이 밝혔다.



더불어민주당 김영호 의원은 “북한군이 대규모로 파병돼 그렇게 많은 사상자가 났는데 포로가 2명밖에 없다는 건 상식적으로 이해가 안 간다”며 추가로 붙잡힌 북한군 포로가 있는지 물었다. 윤 대사대리는 “우크라이나 정부가 공개적으로 확인했고 여러 번 협의를 통해서 우리에게 알린 내용”이라고 답했다. 이석배 주러시아 대사도 추가 포로 확보 여부에 대해 “저희가 알지 못한다”고 말했다.



윤 대사대리는 송환 협의 당시 양국 간 비공개 공감대가 깊이 형성돼 있었다고 설명했다. 그는 “언제 공개할지는 서로 전혀 얘기하지 않았고 비공개 상태로 최대한 오래 유지되면 좋겠다는 의견이 많았다”고 말했다. 이 대사도 “우크라이나가 처음부터 계속 비공개를 요청했다”고 밝혔다.



윤 대사대리는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 송환 사실 공개 계획을 사전에 몰랐다고 밝혔다. 그는 “실무적으로 접촉하고 있던 우크라이나 쪽에서도 정확히 알지 못한 부분이 있는 것 같다”며 우크라이나 내부에서도 사전 협의 부족과 비공개 약속 파기에 대한 비판이 있다고 전했다.



윤 대사대리는 합의를 서면으로 명확히 하지 않아 갈등이 불거졌다는 지적엔 “외교적 합의를 문서화하는 건 사실상 조약”이라며 구체적인 증거를 공개하기 어렵다고 답했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지