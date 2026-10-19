서울 집값 상승·공급 부족 ‘네 탓 공방’…오세훈, 한강버스 의혹 제기에 “정치 공세” [2026 국정감사]

서울시 국정감사의 주요 축은 부동산 ‘네 탓’ 공방과 한강버스 리베이트 의혹이었다. 오세훈 서울시장과 국민의힘은 계속된 더불어민주당의 한강버스 리베이트 의혹 제기를 “명백한 정치 공세”라고 반박했다. 민주당은 서울시의 관련 자료 미제출과 대변인의 해명 내용을 문제 삼았다. 양측은 서울의 주택가격 상승과 공급 부족을 두고도 서로에게 책임을 돌렸다.



오 시장은 19일 서울시청에서 열린 국회 국토교통위원회의 서울시에 대한 국감에서 민주당 소속 위원들이 한강버스 리베이트 의혹을 인지한 뒤 수사 의뢰에 나서기까지의 대응 과정을 추궁하자 “자료 폐기나 은폐를 지시한 적이 없다”고 일축했다.

오세훈 서울시장이 19일 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 국토교통위원회의 서울시 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 허정호 선임기자

오 시장은 리베이트 의혹을 인지한 뒤 조사를 지속해 왔다고 강조했다. 그는 “지난 15일 국회 행정안전위원회 국감 당시에는 관련 자료가 취합되지 않아 밝히지 못했는데 지난달까지 혐의를 받는 서울주택도시개발공사(SH) 간부를 불러 면담조사를 진행했다”며 “왜 아무것도 하지 않다가 행안위 국감 직후 (경찰에) 수사 의뢰를 했느냐 취지의 주장은 사실관계가 많이 다르다”고 말했다.



특히 오 시장은 민주당 김남근 의원이 이번 사건을 ‘15억원 리베이트 사건’으로 규정한 것을 두고 “정말 기가 막히다”며 “리베이트와 중개 수수료는 구분해야 한다”고 맞섰다. 그는 “조선업계에서는 중개 수수료 지급이 관행”이라며 “리베이트가 SH 직원에게 갔다는 사실에 대한 단서도 전혀 없다”고 꼬집었다. 이어 “수사 의뢰만 해도 공직자에게는 치명적”이라며 “아무것도 밝혀지지 않고 결정적인 단서도 없는 상황에서 혐의를 받는 인물이 직위 해제되는 일이 빈발한다면 사회적으로 바람직한 질서의 형성인가. 도를 넘는 문제 제기는 정치 공세로 비칠 수밖에 없다”고 쏘아붙였다.



오 시장은 이날 민주당 장종태 의원이 강남 외 지역의 주택공급 실적이 감소했다며 주택공급의 책임론을 제기하는 것에도 박원순 전 서울시장 당시 정비사업이 다수 멈춘 것이 영향을 줬다고 맞받았다. 오 시장은 “박 전 시장 때 389곳의 재개발·재건축 정비구역이 억지스럽게 해제되면서 약 43만호의 주택공급 물량이 사라졌다”며 “(제가) 씨앗을 뿌려 놓고 줄기가 올라오는 시점에 (서울시정이) 박 전 시장에게 넘어갔는데 그 뿌린 씨앗이 줄기가 돼서 올라오는 것을 전부 뿌리를 뽑아놓고 제초제까지 뿌려 놓고 갔다”고 목소리를 높였다.

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