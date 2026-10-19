김민석 “국민 마음 풀릴 때까지”… 추미애 “상처 발언 사과”

더불어민주당 김민석 대표가 19일 추미애 경기도지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 논란과 관련해 “지금은 무엇보다 국민의 마음을 잘 헤아려 국민의 마음이 풀릴 때까지 할 수 있는 노력을 다하는 게 우선”이라고 밝혔다. 추 지사의 “사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과한다”는 앞선 발언까지 논란이 되자 김 대표가 당 차원의 사과 요청 사실을 공개하며 책임 있는 대응을 거듭 주문한 것이다. 추 지사도 이날 국감에서 재차 사과했다.

김민석 더불어민주당 대표. 뉴스1

김 대표는 이날 당 공식 유튜브 ‘민주당TV’에 출연해 “당사자의 사과가 있는 게 좋겠다는 요청을 다양한 방식으로 했다”고 말했다. 그는 추 지사보다 앞서 당 차원의 사과 논평과 개인 메시지를 낸 것과 관련해 “당 소속 공직자의 일이기 때문에, 당으로서, 당을 대표하는 사람으로서 사과드리는 게 좋겠다고 판단했다”고 설명했다. 그러면서 “흔한 일은 아니다”라고 강조했다. 소속 광역단체장의 발언에 당 대표가 먼저 사과하며 수습에 나선 상황이 이례적이라는 점을 짚은 것이다.



추 지사는 이날 고 김진석 소방위 영결식 참석에 앞서 관련 발언에 대한 질문에 “기회가 되면 다시 말씀드릴 것”이라며 즉답을 피했다. 이후 국회 국토교통위원회의 경기도 국감 인사말에서 “최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다”고 말했다.

추미애 경기도지사가 19일 오전 경기 부천시 부천체육관에서 엄수된 고 김진석 소방위 영결식에 참석하고 있다. 공동취재

당 차원에서 추 지사에 대한 징계 조치를 요구하는 목소리도 나오고 있지만 지도부는 당장 징계 문제를 논의하지 않기로 했다. 조계원 대변인은 비공개 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “정쟁화되는 부분이나 추 지사에 관한 문제는 향후에 논의하기로 했다”고 설명했다. 대신 소방공무원 지원을 비롯한 제도 보완 문제를 우선 논의하기로 했다. 김 대표는 소방공무원 예우 문제와 관련해 “안전 장비, 장구를 꾸준히 개선하는 문제도 있고, 정신건강을 돌봐드리는 것도 계속 보강하려 한다”며 “여야가 소방과 관련한 지원을 하는 데 있어서는 대부분 마음을 같이하는 편”이라고 말했다.

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