츠베덴 서울시향 감독 “110% 준비해야 비로소 자유롭게 연주”

“자유는 인간 정신의 자유만을 뜻하지 않습니다. 베토벤은 청력을 잃는 질병으로 거의 감옥과도 같은 상황에서 살았습니다. 피아노를 연주해도 그의 삶에는 침묵이 있었죠. 그 상황에서 자신을 해방하는 길은 매우 어려웠을 것입니다.”



서울시립교향악단(서울시향)이 베토벤 서거 200주년인 내년에 ‘자유’를 화두로 그의 음악세계를 조명한다. 얍 판 츠베덴(사진) 음악감독은 19일 서울 종로구 세종문화회관 서울시향 연습실에서 열린 기자간담회에서 베토벤이 추구한 해방을 오케스트라가 매일 마주하는 ‘훈련을 통한 자유’와 연결했다. 철저한 준비와 음악에 대한 깊은 이해가 있어야 무대에서도 자유로워질 수 있다는 설명이다.



“단원들이 가끔 ‘조금 더 자유롭게 해주세요’라고 말하면 늘 ‘자유는 주어지는 것이 아니라 스스로 얻어내는 것’이라고 답합니다. 우리가 110% 준비했을 때 비로소 오케스트라는 무대에서 자유롭게 연주할 수 있습니다.”



내년 시즌에서 그가 특히 강조한 작품은 10월 1∼2일 예술의전당에서 선보일 콘서트 오페라 ‘피델리오’다. 남장한 레오노레가 부당하게 감금된 남편 플로레스탄을 구하는 이야기로 사랑과 자유를 노래한 베토벤의 유일한 오페라다. 츠베덴은 작품을 관통하는 해방이라는 주제가 “이번 시즌을 안내하는 아름다운 지도가 될 수 있다고 생각했다”고 말했다.

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