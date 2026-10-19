미룡·산명호저수지 ‘세계관개시설유산’ 등재

한국농어촌공사는 프랑스에서 열린 제26차 국제관개배수위원회(ICID) 총회에서 군산 미룡저수지와 철원 산명호저수지가 ‘세계관개시설유산’(WHIS)에 등재됐다고 19일 밝혔다.



국제관개배수위원회는 역사적·기술적·문화적 가치가 높은 시설을 세계관개시설유산으로 선정하고 있다. 한국에서는 2016년 김제 벽골제를 시작으로 2022년까지 수원 만석거, 고성 둠벙 관개시스템, 청산도 구들장논 등 8개 시설이 등재됐다. 올해 2곳이 추가되면서 한국의 세계관개시설유산은 총 10곳으로 늘었다.



미룡저수지는 1600년대에 축조된 뒤 한국 최초의 근대적 관개 시설로 개축됐으며, 국내 최초 수리조합이자 공사의 모태인 옥구서부수리조합과 관련한 시설이다. 산명호저수지는 1924년 조성돼 황무지였던 철원 일대를 대규모 곡창 지대로 변화시키는 데 기여한 근대 광역 수리 체계의 핵심 시설이다.



공사는 “두 시설 모두 현재까지 농업용수를 공급하고 있다”며 “오랜 역사를 지닌 시설로 우리나라 근대 관개 발전의 흐름을 보여준다”고 강조했다.

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