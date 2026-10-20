[경제 단신] 현대차·기아, 임직원 ‘아이디어 페스티벌’ 외

현대차·기아, 임직원 ‘아이디어 페스티벌’

현대차·기아는 19일 경기 화성 남양연구소에서 임직원이 창의적인 아이디어를 제안하고 실물로 제작해 발표하는 ‘2026 아이디어 페스티벌’ 본선 경연을 했다고 밝혔다. 올해로 17회를 맞은 아이디어 페스티벌은 2010년부터 매년 개최해 온 행사로, 임직원의 연구개발 의지를 북돋우고 창의적인 연구분위기를 조성하는 데 기여해왔다. 대상은 트렁크 공간 활용성을 높여주는 ‘트라이폴드 러기지보드’(사진)가 차지했다.

삼성바이오, ADC 서비스 경쟁력 알려

삼성바이오로직스는 글로벌 항체·약물접합체(ADC) 전문 콘퍼런스인 ‘2026 월드 ADC 샌디에이고’에 참가해 ADC 서비스 경쟁력을 선보였다고 19일 밝혔다. 삼성바이오로직스는 3년 연속 단독 부스를 마련하고 위탁연구(CRO)부터 위탁개발 및 생산(CDMO)에 이르는 ADC 전 주기 서비스 역량을 홍보하는 한편, 마크 스투더(사진) ADC 오퍼레이션 팀장이 ‘ADC 생산 규모 확대의 핵심 성공 요인’을 강연했다.

네이버 파파고, 방한 외국인 길잡이 진화

네이버는 방한 외국인 이용자의 여행 상품·장소 탐색과 방문·예약을 돕는 트렌드(사진) 서비스를 파파고 애플리케이션(앱)에 도입했다고 19일 밝혔다. 파파고 트렌드는 외국인 이용자의 이미지 번역 데이터를 분석해 여행객이 많이 찾는 한국 상품과 장소를 소개해주는 서비스다. 상품 영역에서는 인기 상품과 뷰티, 식품, 건강 등 분야별 정보를 제공한다. 이용자가 특정 상품을 누르면 인공지능(AI) 브리핑으로 핵심 내용을 확인하고 연계된 블로그 후기와 네이버 쇼핑 상세 페이지를 둘러볼 수 있다.

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