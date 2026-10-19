“30년 빈도 극한호우 땐 피해액 2.6조”

강풍을 동반한 가을비로 서울을 비롯한 전국 곳곳에서 폭우 피해가 발생한 가운데 30년에 한 번 발생할 수준의 극한호우가 내릴 경우 전국의 홍수피해액이 총 2조5000억원을 넘을 것이라는 분석이 나왔다. 기후변화로 극한호우의 강도가 더욱 세지면서 향후 홍수피해에 따른 경제적 부담도 증가할 것으로 전망됐다.



19일 한국환경연구원(KEI)에 따르면 제주도를 제외한 전국 220개 분석 지역에 각각 ‘30년 빈도 일최대강우량’을 적용해 홍수피해액을 추산한 결과, 피해액 합계가 2조5691억원에 달하는 것으로 나타났다. 인구 100명당 피해비용은 평균 553만원이었다. 30년 빈도 일최대강우량은 통계적으로 30년에 한 번 발생할 수준의 하루 최대 강우량을 의미한다. 연구진은 1998~2020년 일최대강우량과 홍수피해 자료를 토대로 지자체별 홍수피해함수를 구축한 뒤 강우량과 피해액 간 관계를 반영해 피해 규모를 추산했다.



문제는 기후변화로 인해 같은 30년·100년 빈도의 극한호우라도 미래에는 더욱 강력해질 수 있다는 점이다. 연구진이 온실가스 배출경로 등을 고려한 7개 기후변화 시나리오를 적용해 분석한 결과, 현재 232.6㎜ 수준인 ‘30년 빈도 전국 평균 일최대강우량’은 2030년대 238.4㎜에서 2050년대 250.9㎜, 2090년대 253.1㎜로 증가할 것으로 전망됐다.



올해 경남 거제와 통영에는 기록적인 폭우가 쏟아지면서 심각한 피해가 발생했다. 당시 거제와 통영의 1시간 최대 강수량은 각각 124.5㎜, 97.4㎜로 기상청은 이를 각각 200년과 100년에 한 번 발생할 수준의 극한호우로 평가했다. 기후변화로 극한강우의 강도가 세지면 같은 100년·200년 빈도의 폭우라도 미래에는 지금보다 훨씬 많은 양의 비가 쏟아질 것이란 의미다.



홍수 적응대책을 추가로 시행하지 않을 경우 경제적 부담은 2050년대까지 증가할 것으로 분석됐다. 인구 100명당 홍수피해비용의 지자체별 중앙값은 현재 498만원에서 2030년대 515만원, 2050년대 539만원으로 증가할 것으로 추산됐다.

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