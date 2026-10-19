전국 410여곳서 한복문화주간…롯데월드·서울스카이 입장료 할인

지난해 '2025 한복문화주간' 동안 베를린 주독일한국문화원에서 열린 한복체험 행사. 주독일한국문화원

전국 410여곳에서 한복의 매력을 알리는 문화행사가 열린다.

롯데월드와 서울스카이 등 주요 관광시설은 한복을 입은 방문객에게 입장료를 할인하고, 국립중앙박물관에서는 한복 패션쇼와 축하공연이 펼쳐진다.

문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원은 19일부터 25일까지 국내외 주요 거점에서 ‘2026 한복문화주간’을 개최한다고 밝혔다.

올해로 9회째를 맞는 한복문화주간은 매년 10월 21일 ‘한복의 날’을 중심으로 일상 속 한복문화를 확산하기 위해 마련한 행사다. 전시와 체험, 패션쇼 등 다양한 프로그램을 통해 한복의 전통과 현대적 매력을 소개한다.

올해는 국립중앙박물관과 경복궁을 비롯한 국내외 410여 곳에서 행사가 진행된다.

문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원은 19일부터 25일까지 국내외 주요거점에서 '2026 한복문화주간'을 개최한다. 문화체육관광부

핵심 기념행사는 한복의 날인 21일 국립중앙박물관 열린마당에서 열린다. 한복 분야 유공자 시상식을 비롯해 한복 패션쇼와 축하공연이 마련된다.

시상식에서는 권영숙 부산대 명예교수가 한복문화 공로상, 이혜미 사임당 바이 대표가 올해의 한복인상, 정혜진 송화 바이 정 대표가 젊은 한복인상을 받는다. 한복 근무복 최다도입기관상은 한국산업인력공단에, 한복디자인프로젝트 공모전 대상은 김소연 디자이너에게 돌아간다.

한복 패션쇼에는 5개 한복 브랜드가 참여한다. 축하공연에는 밴드 자우림의 보컬 김윤아 등이 출연해 행사 분위기를 더할 예정이다.

한복을 입고 방문하면 누릴 수 있는 할인 혜택도 마련됐다. 롯데월드와 서울스카이는 오는 31일까지 한복 착용 방문객의 입장료를 각각 50%, 35% 할인한다. 국립국악원은 24일 열리는 토요 명품공연 관람료를 50% 낮춘다.

이 밖에도 전국 문화예술기관과 관광·휴양시설에서 입장료 할인과 무료입장, 체험 프로그램 등 다양한 혜택을 제공한다.

해외에서도 한복문화주간에 맞춰 관련 행사가 열린다. 캐나다와 일본, 덴마크 등 주요 거점에서 한복 착용 체험과 한복 예절 교육 등을 진행해 현지인들에게 한복문화를 알릴 계획이다.

최휘영 문체부 장관은 “한복은 오랜 세월 우리 삶과 함께해 온 소중한 문화유산이자, 오늘날에도 새로운 모습으로 발전하고 있는 문화자산”이라며 “한복문화주간이 한복의 전통을 지켜온 한복인들의 노력을 되새기고, 더욱 많은 국민이 일상에서 한복을 입고 즐기는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

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