[포토] 영화 '수능, 출제의 비밀' 주역들 한자리에

배우 유재명, 이선빈, 김명민, 전석호(사진 왼쪽부터)가 19일 오후 서울 CGV용산아이파크몰에서 진행된 영화 ‘수능, 출제의 비밀’ (감독 이용재) 언론시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

한편, ‘수능, 출제의 비밀’은 대한민국 2급 국가기밀로 분류되는 수능 문제 출제를 위해 40일간 외부와 단절된 출제 본부에 합류하게 된 국어 교사 맹보람의 이야기를 그린 미션 코미디다.

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