英 명문 ‘로얄러셀스쿨 부산캠퍼스’ 첫 삽

동남권 최초의 외국교육기관인 영국 명문 사학 로얄러셀스쿨 부산캠퍼스가 착공에 들어갔다. 2028년 8월 개교를 목표로 하는 이 학교가 문을 열면 부산은 글로벌 인재 유치와 외국인 정주 여건 개선을 위한 교육 기반을 확보하게 될 전망이다.



부산시는 19일 강서구 명지국제신도시에 들어서는 로얄러셀스쿨 부산캠퍼스 건립 공사를 시작했다고 밝혔다.



캠퍼스는 명지동 3638번지 일대에 6개 동, 연면적 1만9286㎡ 규모로 조성된다. 170여년의 전통을 가진 영국 로얄러셀스쿨 본교의 교육 철학과 초중등 핵심 교육과정, 학사관리 시스템을 동일하게 적용해 부산에서도 본교 수준의 교육을 받을 수 있도록 설계됐다.



이번 착공은 지난 2월 실시계획 변경 고시와 건축허가 등 주요 인허가 절차를 마무리한 데 따른 것이다. 시는 부산진해경제자유구역청, 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 전담팀(TF)을 구성해 인허가와 설계 절차를 지원해 왔다.



시는 2028년 개교 일정에 맞추기 위해 LH에 건설공사 긴급발주를 요청하는 등 행정 지원을 강화했다. LH는 긴급 입찰을 거쳐 지난 1일 공사계약을 체결하고, 착공 준비기간을 거쳐 11월 중순부터 터파기 등 토목공사에 들어갈 예정이다.



시는 앞으로 관계기관과 공사 진행 상황을 점검하고 개교에 필요한 행정절차를 지원할 계획이다. 캠퍼스가 문을 열면 해외 우수 기업과 글로벌 인재의 지역 정착을 돕고, 서부산권을 국제교육과 미래 인재 양성의 거점으로 육성하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.



전재수 부산시장은 “관계기관과 긴밀히 협력해 건립 공사와 개교 준비를 속도감 있게 추진하고, 2028년 8월 개교가 차질 없이 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.

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