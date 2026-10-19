10명 중 3명 '제로 식품' 산다… 2030이 이끄는 제로 시장

소비자 10명 중 3명이 ‘제로(ZERO)’ 식품을 사는 것으로 나타났다. 흐름은 2030세대가 이끌고 있다.

롯데멤버스는 엘포인트 회원 4500만 명의 최근 3년치 거래 데이터를 분석한 ‘엘포인트 트렌드 리포트’를 냈다고 19일 밝혔다.

리포트를 보면 지난해 9월 부터 올해 8월까지 1년 동안 제로 식품을 한 번 이상 산 소비자는 29.3%였다. 2년 전 26.3%보다 3% 포인트 늘었다. 제로 상품의 매출 비중도 3년 연속 올라 5.8%에서 6.8%다.

나이별로는 20대가 가장 두드러졌다. 제로 상품 구매 고객 중 20대 비중은 전체 고객 대비 42% 높았다. 전체 상품 구매 고객 중 20대가 차지하는 비중이 10%라고 가정한다면, 제로 상품 구매 고객 중 20대 비중은 14.2%으로 올라갔다는 의미다. 같은 계산으로 30대는 27%, 10대는 19% 높게 잡혔다.

사는 곳에 따라서도 차이가 컸다. 고령화에 아직 들어서지 않은 지역에서 제로 식품을 구매한 고객의 비중은 전체의 27%였지만, 초고령화 지역은 19%에 그쳤다. 판매량 비중은 각각 14%와 8%로 2배 가까이 벌어졌다.

품목별로는 흐름이 엇갈렸다. 제로 탄산음료는 제로 판매량의 42%를 차지하며 여전히 1위다. 다만 상품 수가 2년 사이 47% 늘었는데도 판매 비중은 거의 그대로여서, 시장이 성숙기에 들어섰다는 분석이다. 반면 푸딩·젤리는 카테고리 안에서 제로 판매량 비중이 26.9%포인트 오른 30%를 기록해 상승 폭이 가장 컸다. 숙취해소제도 11.8%포인트 오른 15%였다.

소비자들은 새로 나온 제로 상품보다 익숙한 기존 상품의 제로 버전을 더 많이 샀다. 탄산음료에서는 기존 상품의 제로 버전이 품목당 평균 판매량에서 신규 제로 상품보다 약 5배 많이 팔렸다. 푸딩·젤리와 커피·차음료에서도 약 3배 차이가 났다.

롯데멤버스 관계자는 “제로 시장이 2030세대를 중심으로 커지면서 품목이 다양해지고 원래 브랜드를 선호하는 쪽으로 바뀌고 있다”며 “앞으로는 제로라는 이름만으로는 부족하고, 젊은 층의 입맛과 브랜드 신뢰까지 갖춘 제품이 살아남을 것”이라고 말했다.

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