'재정 빨대' 논란 다시 사과하는 추미애 경기지사 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 생각에 잠겨 있다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 조의 리본을 달고 있다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 관계자와 귓속말을 하고 있다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 자료를 정리하고 있다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 고(故) 김진석 소방위에 대한 묵념을 하고 있다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 선서를 하고 있다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 생각에 잠겨 있다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 물을 마시고 있다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 입가를 훔치고 있다.

추미애 경기도지사가 '소방 재정 빨대' 발언 논란과 관련해 19일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 거듭 사과의 뜻을 밝혔다.

지난 13일 행정안전위원회 국정감사에서 해당 발언을 한 뒤 소방공무원노조의 사과 요구와 비판이 이어지자 순직 소방관 빈소를 찾아 사과한 데 이어 국정감사장에서 다시 고개를 숙였다.

추 지사는 이날 국감에서 증인선서를 마친 뒤 "최근 저의 발언으로 마음의 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있고, 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다"고 말했다.

이날 국감은 부천 도장공장 화재 진압 과정에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 영결식 일정으로 당초 예정보다 연기되어 진행됐으며, 국감 시작에 앞서 참석자들은 묵념의 시간을 가졌다.

앞서 추 지사는 소방공무원 국가직 전환에도 재정 상당 부분을 지자체가 부담하는 상황을 설명하며 소방 재정을 '재정 빨대'에 빗대 논란을 빚었다.

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