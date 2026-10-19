李대통령, 세계은행 총재 접견…"AI격차 해소에 국제공조 강화"

(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 19일 청와대에서 아제이 방가 세계은행그룹 총재와 접견에 앞서 악수하고 있다. 2026.10.19 [청와대통신사진기자단] xyz@yna.co.kr

이재명 대통령은 19일 오전 청와대에서 아제이 방가 세계은행그룹(WBG) 총재를 접견했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 밝혔다.



이 대통령과 방가 총재는 접견에서 인공지능(AI) 발전에 따른 부작용 완화, '모두를 위한 AI', 국내 및 국가별 양극화 해소 방안 등에 대해 논의했다.



방가 총재는 20일 서울에서 열리는 '글로벌 AI·디지털 서밋' 행사 참석을 계기로 방한했다.



이 대통령은 방가 총재를 맞이하면서 "한국에 오신 목표대로 글로벌 AI 협력이 심화하길 바란다"며 "이번 글로벌 서밋이 여러 나라의 경험과 지혜를 모아 AI의 혜택이 더 많은 사람에게 돌아가는 계기가 되기를 기대한다"고 덕담을 건넸다.



이어 "각국이 AI의 혜택만이 아니라 부작용에 대해서도 충분히 고려해야 한다"며 "AI 발전에 따른 국내 격차, 국가 간 격차 해소를 위해 국제적 공조가 강화돼야 한다"고 강조했다.



또 "각국 정부의 최대 과제는 양극화 해소"라며 "성장의 과실을 골고루 나누고 불평등과 격차 완화가 이뤄져야 지속적 성장이 가능한 만큼 WBG 등 국제금융기구들이 불평등 완화와 포용 성장에 관심을 갖고 적극적인 역할을 해 달라"고 당부했다.

(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 19일 청와대에서 아제이 방가 세계은행그룹 총재와 접견하고 있다. 2026.10.19 [청와대통신사진기자단] xyz@yna.co.kr

아울러 WBG에서 유능한 한국인들이 많이 근무할 수 있도록 관심을 가져달라고도 요청했다.



이에 방가 총재는 한국 정부가 추진하는 '모두를 위한 AI', '글로벌 AI 기본사회' 등 비전의 의미와 중요성에 공감을 표하며 "앞으로도 한국 정부 및 기업과 함께 AI·에너지 등 분야에서 지속적으로 협력하길 희망한다"고 화답했다.



이 대통령이 언급한 양극화 해소의 필요성에도 깊이 공감하며 "세대 간 불평등 해소를 위해 국가들이 청년층의 일자리를 확대해야 한다. 이에 AI를 활용해 인프라, 영농, 보건의료, 관광, 제조업 등 분야에서 일자리를 늘려 나갈 필요가 있다"고 언급했다.



이 대통령은 접견을 마친 뒤 엑스(X·옛 트위터)에도 "각국의 기술 격차가 성장 격차로 굳어지지 않도록 대한민국과 세계은행이 힘을 모으자고 뜻을 같이했다"며 "도움을 받던 나라에서 도움을 주는 나라가 된 대한민국이 세계은행과 함께 국제사회에 꾸준히 기여하겠다"고 적었다.



강 수석대변인은 "이번 접견은 한국의 발전 경험과 역량을 국제사회와 나누고, AI와 에너지 등 분야에서 세계은행그룹과의 협력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

<연합>

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