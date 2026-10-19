'바둑 레전드' 이세돌, 100억 벌고 은퇴…“백수 진짜 힘들다”

KBS 2TV 예능프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’ 화면 캡처

전 프로바둑기사 이세돌이 은퇴 후 일상과 프로기사 시절 벌어들인 상금을 밝혔다.

오는 20일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에는 이세돌과 배우 허성태가 출연한다.

특히 이세돌은 은퇴 후 삶에 대한 솔직한 심경을 털어놓는다. 바둑계를 떠난 지 7년이 된 그는 현재 생활에 대해 “백수가 진짜 힘들다. 만만치가 않다”고 밝혀 눈길을 끈다.

프로기사로 활동하며 쌓은 화려한 이력도 공개된다. 이세돌은 세계 대회에서 활약하며 거둔 누적 상금이 약 100억원에 달한다고 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 상당한 규모의 상금을 어디에 사용했는지도 이야기할 것으로 알려져 궁금증을 더한다.

이세돌은 인공지능(AI) 알파고와의 대국으로도 잘 알려져 있다. 2016년 3월 알파고와 맞붙은 그는 1~3국에서 내리 패했지만, 4국에서 승리를 거두며 인간이 알파고를 상대로 거둔 역사적인 1승을 기록했다.

1983년생인 이세돌은 1995년 프로기사로 입단해 세계 정상급 기사로 활약했다. 이후 2019년 프로기사 은퇴를 선언했으며, 최근에는 보드게임 제작과 대학 강의, 예능프로그램 출연 등 다양한 활동을 이어가고 있다.

이날 방송에서는 오랜 시간 바둑에 몰두했던 일상과 함께 43년 동안 자신의 혈액형을 모르고 지냈다는 뜻밖의 이야기도 공개된다. 바둑판 위에서 수많은 승부를 펼쳤던 이세돌이 은퇴 후 어떤 일상을 보내고 있는지 관심이 쏠린다.

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