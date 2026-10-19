국토안전관리원, 세종호수공원서 어린이 그린리모델링 사생대회

국토안전관리원은 지난 17일 세종시 세종호수공원 일원에서 ‘제6회 그린리모델링 챌린지’ 어린이 사생대회를 개최했다.

19일 국토안전관리원에 따르면, 이번 행사는 국토교통부가 주최하고 국토안전관리원이 주관한 이번 행사는 어린이들에게 그린리모델링의 가치를 알리고 친환경 건축에 대한 관심을 높이기 위해 마련됐다.

17일 세종 호수공원 일대에 설치된 그린리모델링 챌린지 입간판. 국토안전관리원 제공

대회에는 만 5세 이상 미취학 아동과 초등학생들이 참여해 ‘내가 꿈꾸는 초록빛 우리 동네’, ‘그린리모델링이 만드는 미래’를 주제로 친환경 건축과 미래 도시의 모습을 그림으로 표현했다.

행사장에는 어린이와 가족들을 위한 ‘그린빌리지(Green Village)’ 체험 공간도 마련됐다. 캐릭터를 활용한 놀이와 만들기, 안전 체험을 비롯해 스탬프 투어와 경품 이벤트 등 다양한 프로그램이 운영됐다.

사생대회 수상자는 오는 11월 그린리모델링 창조센터 홈페이지 ‘그린리모델링 챌린지’ 페이지에서 발표될 예정이다.

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