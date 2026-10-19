[속보] ‘소방 재정 빨대’ 거듭 사과한 추미애…국감서도 “진심으로 사과”

추미애 경기도지사가 19일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에 앞서 최근 자신의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 논란에 대해 다시 한번 사과의 뜻을 밝혔다.

추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 최근 소방 관련 발언 사과 및 인사말을 마친 후 고개 숙여 인사하고 있다. 연합뉴스

추 지사는 이날 오후 경기도청에서 진행된 국정감사 인사에서 “존경하는 국토교통위원회 간사님과 위원님들, 오늘 위원님들과 함께 고(故) 김진석 소방위님의 마지막 길을 배웅하고 왔다”고 운을 뗐다.

이어 “참으로 안타까운 마음”이라며 “유가족과 소방가족 여러분께 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

그러면서 “최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분들께도 진심으로 사과드린다”며 “소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있다”고 말했다.

추 지사는 “소방관의 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다”며 “오늘 국정감사에서 위원님들께서 주시는 말씀도 겸허히 경청하겠다”고 밝혔다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 지방자치단체 재정 문제와 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란을 빚었다.

지난 17일에는 경기도 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 “제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고, 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”고 말했다.

하지만 이때 추 지사가 사용한 ‘사과를 바라시니까’라는 표현을 두고 사과 방식 논란이 일면서 정치권 안팎에서는 비판이 이어지기도 했다.

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