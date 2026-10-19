얌얌스쿨, 8개국 외국인과 ‘장맛 크리에이티브 투어’ 진행

사진=얌얌스쿨 제공

얌얌스쿨이 지난 10월 17일 전북 순창에서 프랑스, 독일, 폴란드, 중국, 인도네시아, 브루나이, 필리핀, 미국 등 8개국 외국인 참가자를 대상으로 ‘얌얌스쿨 장맛 크리에이티브 투어’를 진행했다.

이번 투어는 우리 장의 새로운 쓰임을 탐색하는 얌얌스쿨의 ‘장르불문 프로젝트’의 일환으로, 문화체육관광부가 선정한 ‘2026 예비 글로벌축제’인 순창장류축제와 연계해 진행됐다. 얌얌스쿨은 순창 명인의 장을 활용한 체험 콘텐츠를 지역 축제와 연계해 외국인 참가자들에게 장의 맛과 문화를 소개했다.

이날 참가자들은 순창장류박물관에서 전시 해설을 들으며 장류의 역사와 발효 문화를 살펴봤다. 이어 얌얌스쿨 체험장으로 이동해 고추장을 넣은 반죽으로 장칼국수를 직접 만들었다. 참가자들은 직접 반죽하고 면을 만들어 맛본 뒤, 고추장·된장·간장을 조합해 자신만의 소스를 만들며 한국의 장을 다양하게 활용하는 체험에도 참여했다.

얌얌스쿨 김은빈 대표는 “순창의 장이 외국인들에게도 자신의 취향과 요리에 맞춰 즐길 수 있는 식재료로 다가가길 바랐다”며 “앞으로도 지역 축제와 자원을 얌얌스쿨만의 체험 콘텐츠로 연결해, 순창의 맛과 문화를 세계인에게 전하는 로컬 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

한편 얌얌스쿨은 지역의 맛을 배우고 만들고 경험하는 로컬 푸드 콘텐츠를 운영하고 있다. 순창발효테마파크 매콤관에 입점해 지역 식재료를 활용한 교육 콘텐츠 기획, 기관 맞춤형 체험 프로그램 운영, 식생활 교육 등을 진행하고 있다. 2024년 전북특별자치도지사 표창을 받았으며, 2025년 전북 관광스타트업 공모전에서 우수 기업으로 선정됐다.

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