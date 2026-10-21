청소해도 남아 있는 불쾌한 냉장고 냄새…말끔히 없애려면

냉장고 문을 열 때마다 퀴퀴한 냄새가 나면 불쾌하고 신경 쓰인다. 상한 음식을 버렸는데도 냄새가 좀처럼 가시지 않을 때도 있다. 냉장고 냄새가 생기는 원인과 청소·탈취 방법을 알아본다.

상한 음식을 버려도 냉장고 냄새가 남을 수 있어 원인을 찾아 청소하고 탈취해야 한다. 게티이미지뱅크

◆ 냄새 원인부터 찾아야

냉장고 냄새가 꼭 상한 음식 때문에만 나는 것은 아니다. 반찬통에서 새어 나온 김치·젓갈 냄새나 선반에 흘러 굳은 국물과 양념도 냄새를 유발할 수 있다. 상한 음식을 치웠는데도 냄새가 가시지 않는다면 반찬통 바닥과 뚜껑, 선반 모서리, 서랍 안쪽을 살펴본다. 눈에 잘 띄지 않는 틈에 음식물이 끼어 있을 수 있다.

냄새가 강한 음식은 밀폐 용기에 담아 보관한다. 뚜껑의 고무 패킹에 양념이 묻으면 깨끗이 닦고, 패킹이 헐거워졌거나 손상됐다면 제대로 닫히는지 확인한다.

◆ 선반과 패킹 닦고 충분히 말리기

분리할 수 있는 선반과 서랍은 꺼내 주방세제로 씻고 충분히 헹군다. 냉장고 안쪽은 문과 고무 패킹까지 닦는다. 패킹의 접힌 틈에는 음식물이 끼기 쉬우므로 천이나 부드러운 솔로 살살 닦는다. 날카로운 도구로 긁으면 패킹이 상할 수 있어 조심해야 한다.

냉장고를 청소할 때는 선반과 서랍뿐 아니라 문 고무 패킹의 틈도 확인한다. 클립아트코리아

미국 농무부 식품안전검사국(FSIS)에 따르면 베이킹소다를 푼 물로 냉장고 내부와 문, 고무 패킹을 닦으면 된다. 음식이 상해 냉장고 내부에 밴 냄새는 한 번 닦는 것만으로 빠지지 않을 수 있어 여러 차례 닦아야 할 때도 있다.

냉장고 안쪽을 닦은 뒤에는 문을 열어 내부를 충분히 말린다. 세정제나 식초를 쓰기 전에는 제품 설명서에서 사용 가능 여부를 확인한다. 연마제가 든 세척제는 냉장고 내부 표면을 손상시킬 수 있다.

◆ 청소 뒤에도 남은 냄새엔 베이킹소다·커피 찌꺼기

베이킹소다와 커피 찌꺼기가 냉장고 냄새를 줄이는 데 도움을 줄 수 있다. 약알칼리성인 베이킹소다는 시큼한 냄새를 완화하고, 커피 찌꺼기는 미세한 구멍이 많아 냄새를 흡착하는 것으로 알려져 있다. 산성 냄새가 강할 때는 베이킹소다를, 여러 음식 냄새가 섞였을 때는 커피 찌꺼기를 활용할 수 있다. 냉장고를 닦고 말린 뒤에도 냄새가 남으면 둘 중 하나를 입구가 넓은 용기에 담아 냉장고 안에 둔다.

베이킹소다는 냉장고를 닦을 때 쓰거나, 청소 뒤에도 남은 냄새를 줄이는 데 활용할 수 있다. 클립아트코리아

커피 찌꺼기를 재활용할 때는 물기를 완전히 말린 뒤 사용한다. 축축한 찌꺼기를 냉장고에 오래 두면 곰팡이가 생겨 오히려 악취가 날 수 있다.

◆ 냄새가 다시 나지 않게 관리하려면

청소 후에는 냄새가 다시 나지 않도록 냉장고를 잘 관리해야 한다. 냉장고를 가득 채우면 냉기가 고르게 돌기 어려우므로 냉기 배출구 주변은 비워둔다. 음식물이 흘렀다면 바로 닦아 냄새가 배지 않게 한다.

일주일에 한 번은 냉장고 안을 확인해 오래 둔 음식이나 상한 음식이 있으면 정리한다. 상한 음식은 냉장고 냄새의 원인이 될 수 있다.

냉장고 냄새를 예방하려면 음식은 밀폐해 보관하고, 냉기 배출구 주변을 비워 냉기가 잘 돌게 해야 한다. 클립아트코리아

냉장실 온도는 4도 이하로 맞춘다. 미국 농무부에 따르면 이 온도에서는 대부분의 식품을 안전하게 보관할 수 있다.

냉장고를 청소하고 음식물을 정리한 뒤에도 악취가 계속 나면 탈취 필터와 배수받이를 확인한다. 필터를 오래 쓰면 탈취 성능이 떨어질 수 있다. 배수받이에 물이나 이물질이 고여도 냄새가 날 수 있다. 부품 위치와 관리법은 제품마다 다르므로 설명서에 따라 확인하고, 해결되지 않으면 제조사 서비스센터에 문의한다.

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