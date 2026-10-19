부안 줄포만 노을빛 정원, 대한민국 정원대상 ‘금상’ 영예

전북 부안군 줄포만 노을빛 정원이 올해 처음 열린 ‘대한민국 정원대상’에서 금상을 수상했다. 서해안의 자연환경과 어우러진 정원 경관과 체계적인 관리 노력을 인정받으면서 부안군의 국가정원 지정 추진에도 힘이 실릴 전망이다.

전북 부안 줄포만 노을빛 정원. 부안군 제공

부안군은 줄포만 노을빛 정원이 한국정원디자인학회가 주관하고 산림청이 후원하는 ‘2026년 제1회 대한민국 정원대상’에서 금상인 한국정원관리원 이사장상을 받았다고 19일 밝혔다.

줄포만 노을빛 정원은 서해안의 자연환경과 조화를 이루는 차별화된 경관과 지속적이고 체계적인 정원 관리에서 좋은 평가를 받았다.

올해 처음 제정된 대한민국 정원대상은 지역 고유의 생태·문화적 특성을 살린 우수 정원을 발굴하고 지속 가능한 정원문화 확산을 위해 마련됐다. 전국 지방정원 18곳을 대상으로 서류심사와 현장 심사 등을 거쳐 수상 정원을 선정했다.

전북 부안 줄포만 노을빛 정원 전경. 부안군 제공

전북 부안군 관계자들이 부안 줄포만 노을빛 정원으로 ‘2026년 제1회 대한민국 정원대상’에서 대상을 받은 뒤 기념 촬영하고 있다. 부안군 제공

부안군은 이번 수상을 계기로 계절별 특색 있는 화초류를 심고 시설물 관리를 강화하는 등 정원 경관 개선에 나설 계획이다. 사계절 방문객이 찾을 수 있는 관광 명소로 육성하고, 장기적으로 국가정원 지정도 추진할 방침이다.

권익현 부안군수는 “줄포만 노을빛 정원의 생태적 가치와 그동안의 정원 관리 노력이 결실을 맺은 성과”라며 “차별화된 정원문화를 조성하고 정원의 품격을 높여 국가정원으로 지정되도록 노력할 것”이라고 말했다.

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