LG CNS, IDC 디지털 워크플레이스 평가서 ‘메이저 플레이어’ 선정

LG CNS가 글로벌 시장조사기관 IDC의 디지털 워크플레이스 서비스 평가에서 ‘메이저 플레이어’로 선정됐다. 국내 기업이 해당 평가에 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.

LG CNS는 ‘IDC 마켓스케이프: 2026년 전 세계 디지털 워크플레이스 서비스 부문 벤더 평가’에서 글로벌 정보기술(IT)기업 18개사와 함께 평가 대상에 포함돼 메이저 플레이어로 선정됐다고 19일 밝혔다.

IDC 마켓스케이프는 글로벌 IT기업의 현재 사업 역량과 향후 전략, 제품·서비스 경쟁력, 고객 레퍼런스 등을 종합 평가하는 벤더 분석 모델이다.

LG CNS는 업무혁신 에이전틱AI 서비스 ‘에이엑스씽크(a)’를 중심으로 한 AI 네이티브 플랫폼 역량과 보안·망분리 환경에 대한 전문성, 컨설팅부터 구축·운영까지 이어지는 엔드투엔드 사업 수행 역량 등을 강점으로 인정받았다.

에이엑스씽크는 기업 업무 포털과 모바일 그룹웨어, 퍼스널 AI 에이전트, AI 통번역·회의 지원, 문서 작성 등 다양한 에이전틱AI 기능을 제공한다. 단순 정보 검색이나 업무 지원을 넘어 실제 업무를 수행하는 데 초점을 맞췄다.

LG CNS는 해당 서비스를 미국·중국·싱가포르·독일 등 LG 계열사 해외 사업장에 적용한 결과 업무 생산성이 20~40% 향상됐다고 설명했다. 업무시간 단축과 외산 솔루션 대비 라이선스 비용 절감 등을 합치면 연간 수백억원의 비용 절감 효과가 발생할 것으로 추산했다.

김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장 부사장은 “에이전틱AI를 기반으로 고객의 업무 생산성을 혁신하고 글로벌 시장에서 입지를 강화해 나가겠다”고 말했다.

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