“모르는 사람이 내 차에”…차량 털이범 붙잡으려던 차주 폭행당해

전남광주통합특별시 서구의 한 길가에 주차된 차량에서 물품을 훔치다가 차주에게 들키자 폭행하고 달아나려 한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서. 뉴시스

광주 서부경찰서는 절도·폭행 혐의로 20대 남성 A 씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 19일 밝혔다.

A 씨는 이날 오전 4시 30분쯤 전남광주 서구 치평동의 한 도로변에 주차돼 있던 차량에 몰래 들어간 뒤 차 안에 있던 금반지 1개와 옷가지 2점 등을 훔친 혐의를 받고 있다. 당시 차주 B 씨는 자신의 차에 탔다가 뒷좌석에 A 씨가 타고 있는 것을 발견하고 “모르는 사람이 내 차에 타고 있다”며 112에 신고했다.

발각된 A 씨는 차 문을 열고 도주를 시도했으나 차주 B 씨가 이를 붙잡고 저지하자 거칠게 몸싸움을 벌였고, 이 과정에서 B 씨는 팔 부위 등을 다쳤다. A 씨는 B 씨의 완강한 제지와 출동한 경찰에 의해 현장에서 현행범으로 체포됐다. 경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

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