부산시, 경제 핵심기관장 3명 임명…산업혁신·민생경제 회복 속도

부산시가 지역 산업 혁신과 민생경제 회복을 이끌 핵심 공공기관장 3명을 새로 임명한다. 산업 현장과 금융, 경제정책 분야 전문가를 전진 배치해 기업 경쟁력을 높이고 소상공인 지원과 일자리 창출에 속도를 낸다는 구상이다.

부산시는 19일 부산테크노파크 원장에 심재운 부산상공회의소 본부장, 부산신용보증재단 이사장에 김현준 전 BNK 경남·울산 영업본부장, 부산경제진흥원장에 황선웅 부경대 경제학과 교수를 각각 임명한다고 밝혔다. 신임 기관장들의 임기는 2년이다.

부산시가 19일 부산테크노파크와 부산신용보증재단, 부산경제진흥원의 새로운 수장을 선임했다. 사진은 신임 기관장 프로필이다. 부산시 제공

이번 인사는 민선 9기 출범 이후 부산시의회 인사청문회를 거친 첫 공공기관장 인사다. 세 후보자는 지난달 29∼30일 열린 인사청문회에서 경영·정책 수행 능력과 도덕성 등을 검증받아 모두 ‘적격’ 판정을 받았다.

부산테크노파크를 이끌 심 신임 원장은 부산상공회의소에서 32년간 근무한 산업 현장 전문가로, 기업 수요를 반영한 실효성 있는 지원을 통해 지역 산업의 체질 개선과 경쟁력 강화를 이끌 것으로 기대된다.

부산신용보증재단 김 신임 이사장은 30년 경력의 금융 전문가로, 소상공인의 금융 접근성을 높이고 경영 안정을 지원하는 한편 지역 금융 안전망을 강화하는 역할을 맡는다.

황 신임 부산경제진흥원장은 국책 연구기관과 대학에서 전문성을 쌓은 경제정책 분야 전문가다. 기업 성장 기반을 확대하고 일자리 창출과 지역경제 활성화를 뒷받침할 것으로 기대된다.

시는 신임 기관장들의 전문성과 현장 경험을 바탕으로 미래 산업 육성과 기업 지원, 소상공인 경영 안정 등 주요 경제정책의 실행력을 높일 계획이다. 인사청문회에서 검증된 역량을 기관 운영과 정책 성과로 연결해 시민이 체감하는 변화를 이끌어 낸다는 방침이다.

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