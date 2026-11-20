“KTX 유리창에 양궁 과녁처럼 보이는 스티커는 왜 붙였는지 궁금하다.”

과거 한 온라인 커뮤니티에 KTX 열차 유리창 사진과 함께 이 같은 글이 올라왔다. 사진을 자세히 들여다보니 유리창 한복판의 별처럼 생긴 파손 자국을 중심으로 원형 테두리와 숫자 30·40·50이 표기된 투명 필름이 붙었다. 양궁 과녁을 연상시키는 필름 모양에 부착 이유를 궁금해하는 반응이 이어졌다.

한국철도공사(코레일) 설명을 토대로 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’로 재현한 KTX 창유리 표면 손상 확인용 픽토그램. 챗GPT 생성

20일 한국철도공사(코레일)에 따르면 창유리 표면 손상 확인용 픽토그램이다. 별도 공식 명칭은 없으며, 선로에서 튀어 오른 자갈 등 외부 충격으로 생긴 창유리 표면 손상 크기를 확인하기 위해 사용한다. 유리창 파손 자국의 크기가 픽토그램 범위를 벗어나면 해당 창유리를 즉시 교체한다. KTX 유리창은 △외측유리(강화유리+PVB필름+강화유리) △공기층 △내측유리(강화유리+PVB필름+강화유리)로 구성하며, 접착제와 고정핀·고정너트로 설치한다.

열차 운행 중단 여부와 유리창 교체 시점은 창문 손상 정도에 따라 달라질 수 있다.

앞서 2023년 12월 강설과 기온 급강하로 KTX-산천 외부 유리에 균열이 발생했을 때도 안쪽 유리에 이상이 없고 안전 운행에 지장이 없다고 판단, 운행을 마친 뒤 차량기지에서 유리창을 교체했다. 해당 구간에서는 추가 피해를 막기 위해 KTX 운행 속도를 시속 170㎞로 낮췄다.

국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 황희 의원이 코레일에서 받은 자료에 따르면, 2021년부터 올해 9월까지 KTX와 SRT 등 고속열차의 유리창 파손은 총 1021건 발생했다. 지난해에는 244건으로 전년(131건)보다 86.3% 늘었고, 올해도 9월까지 73건이 집계됐다.

특히 유리창 손상은 겨울철에 집중됐다. 12월이 227건으로 전체의 22.2%를 차지했고, 1월 162건, 2월 132건 순이었다. 겨울철 3개월간 발생한 파손은 521건으로 전체의 51.0%다. 전체 파손 1021건 가운데 1019건은 선로 자갈이 튀어 유리창에 부딪히는 ‘자갈 비산’으로 집계됐다.

코레일은 겨울철 차량 하부에 붙은 눈과 얼음이 떨어져 선로 자갈을 때리고, 이 과정에서 튄 자갈이 유리창에 충격을 주는 것으로 보고 있다.

서울역으로 들어서는 KTX 열차. 뉴시스

유리창 파손은 수리비뿐 아니라 열차 운행 시간에도 영향을 미친다.

2021년 이후 유리창 교체·수리비는 총 46억5000만원으로 건당 평균 약 455만원이었다. 파손 직후 유리창을 교체한 사례는 67건(6.6%)에 그쳤고, 나머지 954건(93.4%)은 임시 조치 후 운행을 마치고 교체했다. 파손에 따른 누적 열차 지연시간은 139시간이었고, 한 차례 최장 지연시간은 1시간39분이었다.

다른 나라에서도 고속열차의 유리창 손상은 중요 안전관리 과제로 꼽힌다.

일본 홋카이도 여객철도(JR홋카이도)도 겨울철 열차 하부에 붙은 눈과 얼음 덩어리를 자갈을 튀게 하는 원인으로 보고 있다. 프랑스 국영철도(SNCF)는 고속열차 TGV 차량 하부에 제빙액을 뿌려 눈이 달라붙는 현상을 줄이고, 얼음 조각이 튀어 오를 위험이 있는 구간에서는 열차 속도를 낮추기도 한다.

코레일은 겨울철 감속 운행과 도상안정제 살포, 차량 하부 설빙 제거 등 유리창 파손 예방 조치를 하고 있으며, 장기적으로 콘크리트궤도 개량 등을 추가 대책으로 검토할 수 있다는 입장이다.

코레일 관계자는 “KTX와 SRT 고속차량의 유리창은 같은 기준으로 관리한다”고 설명했다.

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