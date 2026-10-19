장기수 천안시장 “계좌로 돈 받았다는 말, 터무니없다”…선거법 무혐의 뒤 강경 대응 선언

장기수 충남 천안시장이 공직선거법 위반 혐의에 대한 경찰의 불송치 결정 이후 자신을 둘러싼 근거 없는 금품수수 의혹과 추가 수사설에 강력 대응하겠다는 뜻을 밝혔다. 정책보좌관의 월권 논란에 대해서도 업무협의와 최종 의사결정은 엄연히 다르다며 선을 그었다.

장기수 천안시장이 19일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열었다.

선거 때부터 이어진 사법 리스크 공방에 대한 입장을 정리하고, 정치적 논란보다 시정 운영과 공직사회 혁신에 역량을 집중하겠다는 의지를 드러낸 것이다.

장 시장은 19일 천안시청에서 기자간담회를 열고 최근 경찰의 공직선거법 위반 혐의 불송치 결정과 관련해 “가장 중요한 것은 행정의 연속성을 이어갈 수 있다는 것”이라며 “안정적으로 시정을 이끌어 가겠다”고 말했다.

그는 특히 자신이 개인 계좌로 금품을 받았다는 의혹과 정치자금법 위반으로 별도 수사를 받고 있다는 소문에 대해 사실이 아니라고 강하게 부인했다.

장 시장은 “계좌로 무엇을 받았다는 것은 전혀 사실이 아니다”며 “그런 일도 없었고, 그럴 이유도 없다”고 말했다. 후보가 되기 전 후원계좌를 마감하고 폐쇄했다는 사실도 설명했다.

이어 별도의 사건으로 수사받은 사실이 없다고 밝히면서, 확인되지 않은 의혹이 반복적으로 확산하는 데 불쾌감을 드러냈다. 그동안 적극적으로 대응하지 않았던 이유에 대해서는 시정 운영에 집중하기 위해서였다고 설명했다.

장 시장은 “사실에 근거한 비판은 받아들이지만 의도적으로 악의적인 이야기를 만들어내는 것은 시민에게도 도움이 되지 않는다”며 향후 허위사실 유포에 대해서는 법적 검토를 거쳐 필요한 조치를 하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 “개인의 문제가 아니라 시 전체를 흔드는 것”이라며 근거 없는 사법 리스크 논란이 시정의 안정성과 행정의 연속성을 해칠 수 있다는 점을 강조했다.

앞서 충남경찰청은 지난 6·3 지방선거 당시 장 시장에게 제기된 허위사실 공표 혐의에 대해 불송치 결정을 내렸다.

장 시장이 예비후보 시절 오세현 아산시장과 천안·아산 상생협력 방안을 논의한 뒤 배포한 보도자료의 핵심 내용이 실제 면담 취지에 부합한다는 판단이었다. 오 시장에게 제기된 공무원의 선거 관여 금지 위반 혐의 역시 인정되지 않았다.

이 사건은 지방선거 당시 천안 시내에 ‘선거법 논란’, ‘충남경찰청 이첩’ 등의 현수막이 내걸리고 여야가 공방을 벌이면서 지역 정치권의 주요 쟁점으로 떠올랐다.

장 시장은 이날 정책보좌관의 업무 범위를 둘러싼 논란에 대해서도 직접 설명했다. 최근 정책보좌관이 공무원들과 회의를 진행한 것을 두고 시의회 일각에서 월권 의혹이 제기된 데 대해, 시장의 정책 추진을 위한 실무협의와 업무 점검은 정책보좌관의 역할이라고 반박했다.

장 시장은 “공약사업 등은 정책보좌관들이 법적 범위 내에서 할 수 있다”며 “의사결정을 하는 것이 아니라 업무협의를 하는 것”이라고 강조했다. 이어 “그동안 정책보좌관들이 그런 일을 하지 않았기 때문에 낯설 수 있다”며 과거 정치적 역할에 집중했던 보좌관과 달리 자신의 정책보좌관에게는 실질적인 행정 업무를 맡기고 있다는 취지로 설명했다.

그는 사법리스크 해소를 전기로 산업·행정·시민 등 3개 분야의 AI 전환 구상을 이달 말까지 정리해 내년 초부터 속도를 내겠다는 추진 계획도 밝혔다.

공직자 인사와 조직 운영에 대해서는 더욱 분명한 원칙을 제시했다.

장 시장은 “정치하는 공무원을 원하지 않는다”며 “일하는 공무원들이 열심히 일할 수 있는 자리에 있어야 한다”고 강조했다.

자신이 각종 행사와 사업 현장을 자주 찾는 이유도 사업 진행 상황을 확인하는 동시에 현장에서 묵묵히 일하는 공무원들의 역량과 성실성을 직접 살피기 위해서라고 설명했다. 장 시장은 “현장을 다니는 이유의 절반은 업무를 파악하기 위한 것이고 나머지 절반은 직원들을 보기 위한 것”이라며 “말없이 열심히 일하는 직원들을 직접 확인하고 있다”고 말했다. 일하는 공무원에게 더 많은 역할과 권한을 맡기고 업무 성과와 책임감을 인사·조직 운영의 중요한 기준으로 삼겠다는 뜻으로 풀이된다.

장 시장의 이번 기자회견은 선거법 불송치 결정으로 정치적 부담을 덜어냄에 따라 근거 없는 의혹에는 단호히 대응하면서도 시민과의 소통, 정책 추진, 공직사회 혁신에서는 성과로 평가받겠다는 단호한 의지를 밝힌 것으로 보인다.

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