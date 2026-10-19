SP삼화, 창립 80주년 맞아 미션·비전 공개… 3대 중장기 전략 제시

SP삼화가 창립 80주년을 맞아 새로운 비전을 선포했다. 좌측 8번째부터 김현정 SP삼화 대표이사, 배맹달 SP삼화 대표이사 (출처=SP삼화)

SP삼화(옛 삼화페인트공업)가 창립 80주년을 맞아 새로운 미션과 비전을 발표하고, 향후 10년간 추진할 중장기 성장 전략을 공개했다.

SP삼화는 지난 16일 JW메리어트 호텔에서 임직원과 주요 파트너 등 약 150명이 참석한 가운데 ‘SP SAMHWA SIGNATURE DAY(시그니처 데이)’를 열고 새로운 비전과 중장기 전략을 공개했다. 이번 비전 선포는 지난 3월 사명 변경과 4월 신규 CI 공개에 이은 후속 행보로, 기존 도료 기술을 바탕으로 소재 및 종합화학 솔루션 기업으로 사업 영역을 확대하겠다는 방향을 제시했다.

이날 SP삼화는 ‘100년 기업 도약을 위한 종합화학 포트폴리오 구축’을 새로운 미션으로 내걸었다. 아울러 ‘더 좋은 세상을 위한 솔루션으로 미래를 창조하는 종합화학 기업’을 비전으로 설정했다.

새 비전에는 80년간 축적해온 도료 기술을 기반으로 사업 영역을 확장하고, 고객과 산업이 직면한 문제를 해결하는 솔루션 기업으로 성장하겠다는 방향성을 담았다. 특히 SP삼화는 향후 사업 방향을 ▲도료와 소재사업 고도화 ▲제품에서 솔루션 중심으로 전환 ▲대한민국을 넘어 글로벌로 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

SP삼화는 10개년 중장기 계획을 실행하기 위한 3대 핵심 전략을 제시했다. 구체적으로 전략 사업부문 확장, 미래 연구개발 활성화, 스마트 공정 혁신이다.

우선 전략 사업부문 확장을 통해 기존 도료 사업의 밸류체인을 고도화하고, 미래 성장성을 기준으로 사업 포트폴리오를 재편한다. 또한 해외 법인 매출 비중을 30%까지 확대해 해외 사업 비중을 높일 계획이다.

미래 연구개발 활성화는 도료 기반 핵심 기술을 기능성·친환경 소재 분야로 확장하는 데 초점을 맞춘다. SP삼화는 고객과 산업의 요구 변화에 대응할 수 있는 연구개발 체계를 강화하고, 도료 및 소재 기술이 적용될 수 있는 산업 영역을 확대할 예정이다.

스마트 공정 혁신은 생산 현장의 관리 체계를 개선하는 데 초점을 둔다. SP삼화는 데이터 기반 통합 관리 체계와 스마트 생산 시스템을 구축해 표준화된 품질 관리와 안전·환경 리스크 예방 체계를 강화할 계획이다.

김현정 SP삼화 대표는 “도료사업의 경쟁력을 토대로 소재 사업을 고도화하고, 제품 중심에서 솔루션 중심으로, 국내 시장에서 글로벌 시장으로 사업 영역을 확대해 나가겠다”며 “지난 80년간 축적한 기술력과 경험을 바탕으로 더 나은 세상을 만드는 솔루션을 제공하겠다”고 말했다. 이어 “공정한 경쟁과 투명한 경영을 실천해 시장과 사회에서 신뢰받는 기업으로 자리매김하겠다”고 덧붙였다.

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