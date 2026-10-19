“현장에서 답 찾고 결과로 증명”…박관열 광주시장의 민선 9기 청사진은?

“시민과의 소통은 단순히 이야기를 듣는 데서 끝나지 않습니다. 그 목소리에 실질적 행정의 결과로 답할 때 비로소 완성됩니다.”

지난 15일 경기 광주시문화예술의전당 남한산성홀. 박관열 광주시장은 민선 9기 출범 100일을 맞아 시민들과 지나온 성과를 공유하고 교통·일자리·복지를 아우르는 시간을 가졌다. 이른바 ‘인공지능(AI) 스마트 자족도시’의 청사진도 제시했다.

박관열 경기 광주시장(가운데)이 지난 15일 광주시문화예술의전당 남한산성홀에서 열린 ‘취임 100일 토크콘서트’에서 시정 성과를 설명하고 있다. 광주시 제공

19일 광주시에 따르면 ‘시민과 직통하는 100일 토크콘서트’는 시민 등 500여명이 참석해 민선 9기 핵심 기치인 ‘직통 행정’의 결실을 점검하는 자리였다. 행사는 시민들의 목소리를 향후 시정 동력으로 삼기 위해 마련됐다.

박 시장은 취임 이후 경안시장과 경기광주역, 초월역 등 현장에 ‘직통시장실’을 설치하고 ‘직통현장 100일’ 활동을 이어왔다. 이를 통해 시민 4570명을 만나 216건의 생활 밀착형 건의 사항을 발굴, 정책 과제로 전환했다.

시급한 교통 난제 해결을 위한 구체적 성과도 공개했다. 시는 판교~곤지암 구간 경강선 셔틀열차 도입을 위한 곤지암역 부본선 개량공사에 착수했으며, 지방도 338호선 2공구(1.14㎞) 구간을 준공했다. 심야 이동을 돕는 ‘광주형 올빼미 마을버스’ 운행과 태전·고산지구 우회도로 개설 등 철도와 도로망을 묶는 종합 교통 전략도 차질 없이 추진 중이다.

‘시민과 직통하는 100일 토크콘서트’ 행사. 광주시 제공

위축된 민생경제 회복과 복지 안전망 구축에도 박차를 가하고 있다. 하반기 지역화폐 발행 예산 46억원을 추가 확보해 월별 인센티브 지원액을 16억원으로 2배 확대했다. 중소기업 특례보증 출연금 역시 31억원으로 크게 늘렸다. 아울러 ‘기본사회 조례’ 제정과 위원회 출범을 통해 광주형 복지 체계의 법적 기반을 다졌다.

박 시장은 광주시의 장기 미래 성장 동력으로 주거·교통·산업·일자리가 한데 어우러진 ‘3만호 규모 AI 스마트도시’ 및 국가산업단지 조성을 제안했다. 주거 단지와 미래형 첨단 친환경 산업 단지, 신교통망이 결합한 자족형 복합도시를 건립해 수도권 남부의 새로운 첨단 거점으로 키우겠다는 구상이다.

특히 용인 반도체 국가산단 용수관로의 광주 관통 이슈와 관련해 “지역의 특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다”며 정부 차원의 상생 대책을 촉구했다.

박관열 경기 광주시장이 용인 반도체 국가산단과 광주시의 상생발전안 마련을 촉구하며 청와대 앞 1인 시위를 벌이고 있다. 광주시 제공

박 시장은 “앞으로도 현장에서 시민의 삶을 바꾸는 직통 행정을 이어가겠다”며 “주요 현안들을 속도감 있게 해결해 자족도시 광주의 완성으로 증명해 보이겠다”고 강조했다.

앞서 박 시장은 지난달 9일부터 청와대 앞에서 용인 반도체 국가산단 용수공급 사업과 관련해 간헐적 1인 시위를 이어오고 있다. 오랜 기간 중첩규제를 감내해 온 시민의 권익을 지키고, 반도체 산단 용수공급 사업에 상응하는 지역발전 대책을 정부에 촉구하기 위한 것이라고 시는 설명했다.

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