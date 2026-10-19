국민의힘, 추미애·李대통령 동반 사퇴 촉구…“재정 빨대는 추 본인”

국민의힘은 19일 ‘소방 재정 빨대’ 발언으로 논란을 빚고 있는 추미애 경기도지사를 향해 “도민 혈세를 빨아먹는 ‘재정 빨대’는 추 지사 본인”이라며 이재명 대통령과 동반 사퇴를 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 추 지사의 사과를 두고 “‘사과를 바라시니까 사과한다’. 그건 사과가 아니다”라며 “소방관들을 두 번 농락하고 국민을 우롱하는 역대급 망언”이라고 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 “추 지사는 소방차량 구입 예산 26억5000만원을 깎아놓고 정작 본인은 멀쩡한 차를 놔두고 새 차를 구입했다”며 “도지사 차를 바꿀 돈이 있으면 소방차량 한 대라도 더 바꿔주는 것이 국민 혈세를 올바로 쓰는 일”이라고 주장했다.

또 “순직 소방관 추모사업비는 겨우 1억원인데 그것까지 전액 삭감했다”며 “본인이 관사로 입주한 47평 아파트의 전세금만 12억원”이라고 지적했다.

장 대표는 이 대통령을 향해서도 비판을 이어갔다. 그는 “도지사나 대통령이나 하는 행태가 기가 막히다”며 “추 지사는 도민 안전을 챙기기에도 부족한 시간에 중앙정치에 간섭하느라 ‘여의도지사’라는 소리를 듣고 있다”고 말했다.

이어 “이재명 대통령은 해군 장병이 죽어가도 가족 골프를 치고, 칼부림 난동 사건이 나도 부캉이 구경이 먼저”라고 주장했다.

그러면서 “국민의 안전을 지킬 생각이 없다면 당장 자리에서 내려와야 한다”며 “국민이 사퇴를 바라시니 두 분이 손잡고 사퇴하길 바란다”고 했다.

정점식 국민의힘 원내대표도 추 지사와 우상호 강원도지사, 박찬대 인천시장 등 민주당 소속 광역단체장 3명을 향해 날을 세웠다.

정 원내대표는 “아직도 본인들이 국회 법제사법위원장, 청와대 정무수석, 더불어민주당 원내대표인 줄 착각하는 것 같다”고 말했다.

정 원내대표는 추 지사에 대해 “재정위기를 해결하겠다면서 도내 시·군과의 사전 협의도 없이 핵심 복지예산을 마구 삭감해 혼란을 키웠다”고 지적했다.

우 지사를 향해서는 “선거 때 강릉 데이터센터 유치를 확정 지었다는 공언을 4개월 만에 손바닥 뒤집듯 뒤집었다”며 “유권자를 얼마나 만만하게 보면 이런 사기를 칠 수 있느냐”고 비판했다.

박 시장에 대해서는 “3년 전 어렵게 인천에 유치한 재외동포청의 세종 이전 계획이 발표되자마자 ‘인천이 불이익을 받을 일은 없다’면서 정부를 두둔하느라 바쁘다”고 꼬집었다. 이어 “이처럼 책임을 지지 않는 총체적 무능이 바로 민주당의 본질”이라고 주장했다.

정 원내대표는 “책임을 지지 않는 민주당이 국정을 망가뜨리고 지방행정까지 파탄 내고 있다”며 “‘추·우·박’ 3인방은 이제라도 중앙정치에 대한 미련을 끊고 각 지역의 대표자로서 책임 있는 행정에 전념하길 바란다”고 말했다.

그러면서 “아직도 행정보다 정치가 그립고 지역보다 여의도가 익숙하다면 그 자리에서 사퇴하길 바란다”고 덧붙였다.

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