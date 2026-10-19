에콰도르 성당서 미사 집전하던 사제, 대형 십자가에 깔려 숨져

에콰도르의 한 성당에서 미사를 집전하던 사제가 뒤편 벽에 설치된 대형 십자가에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.

당시 미사가 페이스북으로 생중계되고 있어 십자가가 떨어지는 순간과 현장의 긴박한 상황이 영상에 담겼다.

아르헨티나 일간 클라린과 라나시온 등은 18일(현지시간) 에콰도르 해안 도시 과야킬의 페르페투오 소코로 성당에서 전날 오후 이 같은 사고가 발생했다고 보도했다.

사고 당시 미사를 집전하던 주임사제 파트리시오 알프레도 산체스 몰리나리 신부는 제대 뒤편 벽에 설치된 대형 십자가가 갑자기 떨어지면서 머리를 맞았다.

평소 페이스북 라이브를 통해 미사를 정기적으로 생중계해 온 산체스 몰리나리 신부는 사고 당시에도 방송을 진행하고 있었다. 십자가가 추락하자 현장에 있던 신자들은 놀라 비명을 질렀고, 생중계 영상에는 사고 순간이 그대로 담겼다.

신자들은 사제를 구조하려 했으나, 산체스 몰리나리 신부는 무거운 목재 구조물에 머리를 맞아 치명상을 입은 것으로 전해졌다.

사고 원인에 대한 조사도 이뤄질 전망이다. 십자가가 떨어진 원인과 벽면 고정 장치 등 설치 구조물에 문제가 있었는지가 주요 조사 대상이 될 것으로 보인다.

사제의 사망 소식이 알려지자 신자들은 소셜미디어(SNS)에 추모 글을 올리며 애도를 표했다. 이들은 고인을 훌륭한 사제이자 좋은 친구로 기억하며 영원한 안식을 기원했다.

과야킬 대교구는 성명을 통해 산체스 몰리나리 신부의 사망을 공식 확인하고 유가족과 그가 속한 구속주회 수도회에 깊은 애도의 뜻을 전했다.

산체스 몰리나리 신부는 가톨릭 수도회인 구속주회 소속으로 페르페투오 소코로 성당의 주임사제로 봉직해 왔다. 구속주회는 1732년 성 알폰소 마리아 데 리구오리가 창설한 수도회다.

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