‘2026 세계공영방송 서울총회’ 폐막… 공영미디어 역할 재정립과 위기 극복 논의

KBS가 주최한 ‘2026 세계공영방송(Public Broadcasters International, PBI) 서울총회’가 지난 16일 막을 내렸다.

19일 KBS는 14일 서울 여의도 페어몬트 서울에서 시작한 이번 총회는 국립중앙박물관에서 열린 ‘뮤직뱅크 특별 생방송’으로 마무리됐다고 밝혔다.

이번 총회는 ‘국가 문화에서 공영미디어의 역할’이라는 주제로 열렸다. 전 세계 40여 개국 120여개 기관의 공영방송 관계자와 주한 외교사절 등 300여 명이 참석해 2박 3일간 이어진 강연과 토론을 나눴다. 참가자들은 급변하는 글로벌 미디어 환경에서 공영미디어가 각국의 문화 정체성을 지키고 미래 경쟁력을 확보하기 위해 어떤 위협에 맞서서 어떻게 대응해야 할지 머리를 맞댔다.

총회는 모두 5가지 큰 주제별로 나눠 강연과 연설, 토론으로 진행됐다. 각 세션은 ‘글로벌 미디어 환경에서 국가 정체성 지키기’, ‘디지털 플랫폼과 공영미디어의 미래’, ‘문화유산 전승을 위한 공영미디어’, ‘고유문화의 글로벌 확산을 위한 공영미디어’, ‘미래 문화 창조를 이끄는 공영미디어’ 등 주제로 진행됐다. 각국의 공영방송 리더들은 세션 발표가 끝난 후 공영미디어가 각국의 언어와 전통, 문화적 다양성을 보존하고 이를 세계와 공유하는 문화적 기반으로서 수행해야 할 역할을 폭넓게 논의했다.

참석자들은 글로벌 미디어 환경이 빠르게 변화하는 가운데서도, 공영방송이 신뢰할 수 있는 정보와 공익적 콘텐츠를 제공하며 국가의 문화적 정체성과 사회적 통합을 뒷받침해야 한다는 데 뜻을 같이했다. 아울러 재정과 리더십의 복합적 위기 속에서 공영미디어 간 국제적 연대와 협력을 강화해야 한다는 공감대도 형성했다.

총회 특별연사로 참가한 김성한 쿠팡플레이 대표는 ‘디지털 스트리밍 서비스와 공영미디어의 상생’을 주제로 글로벌 디지털 콘텐츠 시장의 변화와 공영미디어의 미래 방향을 제시했다. 김 대표는 “공영미디어의 신뢰와 콘텐츠, 디지털 스트리밍의 기술과 도달력이 만나면 더 많은 사람에게 가치를 전할 수 있을 것”이라며 “디지털 시대에 공통의 목표를 위해 노력하겠다”라고 말했다.

가수 겸 프로듀서 싸이는 ‘The Past, Present and Future of K-Pop’을 주제로 “나는 나다워야 한다. 그게 핵심이다. 콘텐츠를 만들 때도 우리다워야 한다. 다른 누군가가 잘한다고 해서 똑같이 하려는 건 통하지 않는다. 그게 바로 독창성”이라고 말했다. 고유한 정체성에 기반한 콘텐츠가 세계인의 공감을 얻는다는 점을 강조했다.

사진=KBS 제공

총회 마지막 날 참가자들은 국립중앙박물관에서 1998년 첫 방송을 한 뮤직뱅크의 역사를 통해 K-Pop의 발자취를 살펴보는 ‘KBS K-Pop 아카이브 특별전’을 관람했다. 이어 국립중앙박물관 야외 특설무대에서 열린 ‘뮤직뱅크 PBI 서울총회 개최 기념 특별 생방송’을 함께했다. KBS는 이번 총회를 계기로 세계 공영방송들과의 협력 네트워크를 한층 강화하겠다며 디지털 전환과 콘텐츠 혁신, 문화유산 보존 및 글로벌 확산을 위한 공동 노력을 지속해 나가겠다고 밝혔다.

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