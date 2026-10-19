부산 학생들의 상상력, 예술로 꽃핀다

부산지역 학생들이 마음속 생각과 상상력을 예술로 표현하는 축제의 장이 열린다.

부산시교육청은 이달 21일부터 11일간 부산학생교육문화회관과 영도놀이마루 등에서 ‘2026 부산학생비엔날레’를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 ‘너의 소리를 보여줘’라는 주제로 학생들이 생각과 느낌, 상상과 이야기를 색과 선, 형태와 움직임 등 시각예술로 표현하고 공유하는 자리다. 전시와 공연, 교원 워크숍 등을 통해 학교 예술교육의 성과를 나누고 학생들의 창의적 표현을 지원한다.

부산교육청이 이달 21일부터 11일간 부산학생교육문화회관과 영도놀이마루 등에서 ‘2026 부산학생비엔날레’를 개최한다. 사진은 행사 포스터. 부산교육청 제공

개막식은 21일 오후 3시 부산학생교육문화회관에서 큐레이터이자 첼리스트인 윤지원의 렉처콘서트로 시작한다. ‘조선피크닉’을 주제로 조선 미술에 담긴 이야기를 퓨전 국악밴드의 연주와 함께 들려준다.

전시는 융합미술전과 미술수업전, 학생작가전으로 구성된다. 행사 기간 부산학생교육문화회관 교문갤러리와 영도놀이마루 갤러리와치에서 진행된다. 융합미술전에는 한 해 동안 융합미술 공모 프로그램에 참여한 50개 학교가 함께한다. 다양한 분야와 미술을 접목한 교육활동의 결과물을 선보인다.

미술수업전에서는 14개 학교 학생들이 교육과정에 따른 미술 수업에서 완성한 작품을 통해 각자의 생각과 개성을 드러내고, 학생작가전에는 지역 학생작가인 김하민·손우진 작가가 참여해 이야기가 담긴 작품을 전시한다. 학생들이 또래 작가의 작품을 감상하며 예술적 영감을 얻고 창작 의욕을 키울 수 있도록 마련됐다.

24일 오후에는 전포동 놀이마루에서 교원 워크숍이 열린다. 초·중·고교 교사들이 예술 수업 지도 사례를 공유하고 교육과정과 연계한 다양한 예술교육 방안을 모색한다.

김석준 부산교육감은 “학생들의 자유로운 상상과 표현이 펼쳐지는 다채로운 예술의 순간을 2년 만에 다시 만날 수 있어 기쁘다”며 “학생들이 감성적 창의성과 조화로운 인성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 예술체험 기회를 확대하겠다”고 말했다.

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