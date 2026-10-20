뱀부랩, 블랙프라이데이 세일 진행… 필라멘트 최대 35% 할인

데스크톱 3D 프린터 브랜드 뱀부랩이 10월 20일부터 11월 9일까지 뱀부랩 공식 스토어에서 '뱀부랩 블랙프라이데이 세일'을 진행한다.

공식 스토어에서는 3D 프린터를 최대 18% 할인 판매한다. P2S Combo는 18%, A1 Combo는 15%, X2D Combo는 14%, H2C Combo는 10% 할인되며, 3D 프린터 구매 시 크레딧이 2배 적립된다.

필라멘트와 액세서리도 구매 수량에 따라 할인한다. 기초 필라멘트는 4롤 이상 구매 시 25%, 6롤 이상 30%, 10롤 이상 35% 할인되며, 빌드 플레이트는 1개 이상 구매 시 25%, 3개 이상 구매 시 30% 할인된다. 필라멘트 랜덤 박스도 선보인다. 기본 구성은 4롤이며, 1% 확률로 7롤이 들어 있는 시크릿 버전이 제공된다.

쿠폰과 크레딧 혜택도 마련됐다. 공식 스토어를 구독한 고객은 30만 원 이상 구매 시 3만 원 할인 쿠폰을 받을 수 있으며, 보유 중인 크레딧은 이벤트 기간 내 별도 쿠폰으로 교환할 수 있다.

이벤트 기간 중 뱀부랩 공식 스토어에서 제품을 구매한 고객을 대상으로 추첨 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 주문 금액 전액 환급(1명), X2D Combo(1명), P2S Combo(1명)를 증정한다.

네이버 공식 스토어에서도 10월 26일부터 11월 15일까지 블랙프라이데이 세일을 진행한다.

'뱀부랩 블랙프라이데이 세일'은 공식 스토어에서 10월 20일 오전 11시부터 11월 9일 오후 6시까지, 네이버 공식 스토어에서는 10월 26일 오전 0시부터 11월 15일 오후 11시 59분까지 이어진다.

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