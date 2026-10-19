박지원 “秋 지사, 계속 귀신 씻나락 까먹는 소리를 하는 것”

더불어민주당 박지원 의원이 추미애 경기도지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 등 논란에 “계속해서 귀신 씻나락 까먹는 소리를 하는 것”이라고 19일 비판했다.

더불어민주당 박지원 의원. 뉴시스

박 의원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 나와 “사과하려면 깨끗하게 사과하지, ‘사과하라니까 사과한다’(는 말로) 꼬리를 잡힌다”고 말했다.

다만 “추미애 지사가 하는 말씀은 옳다”며 “소방이 공무원은 국가직으로 됐지만 모든 예산을 지자체에 장비 등 모든 예산을 지자체에 넘겨놓는다”고 강조했다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 지방자치단체 재정 문제와 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란을 빚었다.

이에 더해 추 지사는 지난 17일 경기도 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 “제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고, 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”는 발언으로 다시 비판을 받았다.

소방 정책의 문제만 강조했으면 됐겠지만 ‘빨대’ 등 표현으로 불필요한 논란을 일으켰다는 게 박 의원의 지적으로 풀이된다.

진행자의 ‘일부 당원들이 추미애 지사 출당도 요구하는 것 같다’는 반응에는 “저한테도 문자가 많이 오고 전화도 많이 오는데, 거기까지 가겠나”라며 “추미애 지사가 진솔하게 (입장을) 표명하고 소방 예산도 좀 배려하면 좋아질 것”이라고 박 의원은 답했다.

그러면서도 박 의원은 “지도부에서 경고 정도는 해야 된다고 생각한다”며 “당은 기강을 세워야 하고 그런 실수로 인해 결국 손해를 보는 건 이재명 대통령, 민주당”이라고 덧붙였다.

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