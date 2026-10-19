‘지옥철’ 9호선, 정원의 약 2배 탔다…가장 붐비는 역은

사람들로 붐비는 서울 지하철 9호선의 종합운동장역. 뉴시스

‘지옥철’이라 불리는 서울 지하철 9호선에서 급행열차가 동작역을 지날 때 정원의 약 2배에 이르는 승객이 몰린 것으로 조사됐다.

19일 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 신성범 의원이 서울시메트로9호선으로부터 제출받은 자료에 따르면 지하철 9호선 동작역 급행열차의 혼잡도는 190%로 집계됐다.

이는 지난 1월부터 9월까지 지하철역을 기점으로 측정된 혼잡도 중 가장 높은 수치다.

지하철 혼잡도는 전동차의 좌석과 입석을 합친 정원을 기준으로 실제 탑승 인원의 비율을 백분율로 나타낸 지표다. 혼잡도 190%는 차량 정원에 비해 1.9배 많은 승객이 탑승했다는 의미다.

9호선 급행열차 정차역 중 동작역 다음으로 혼잡도가 높았던 곳은 노량진역(187%)으로 고속터미널역(179%)과 신논현역(167%)이 뒤를 이었다.

9호선 일반열차 경우는 노량진역의 혼잡도가 156%로 가장 높았으며 샛강역(151%), 여의도역(143%), 노들역(130%), 동작역(122%) 순으로 집계됐다.

지하철역의 혼잡은 안전사고 부상자 수와도 맞물렸다. 지난 18일 국회 국토교통위원회 소속 황희 더불어민주당 의원(서울 양천갑)이 서울시에서 제출받은 자료를 분석한 결과 지난해 서울 지하철 1~9호선과 우이신설선·신림선에서 안전사고 부상자가 가장 많았던 역은 고속터미널역(40명)이었다. 이어 노량진역(30명)이 뒤를 이었다.

다만 사고 집계 기준은 호선별로 일부 차이가 있다. 황 의원실에 따르면 1∼8호선은 치료비 지급 사고를 기준으로 했지만, 9호선과 우이신설선·신림선은 내부 상황보고서에 기록된 사고를 바탕으로 집계했다.

한편 서울시는 9호선의 극심한 혼잡도를 해소하고자 시간대별 수요에 반영해 급행과 일반열차의 운행 비율을 조정한다는 방침을 최근 발표했다.

내달 16일부터 오전 5시40분∼7시 개화역에서 중앙보훈병원역으로 향하는 열차는 기존 ‘급행 1대·일반 1대’ 순번에서 ‘급행 2대·일반 1대’ 순번으로 급행 운행이 확대될 예정이다.

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