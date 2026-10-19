11월 아파트 입주 30% ‘뚝’… 인천 입주 ‘0’에 서울도 500가구 밑돌아

18일 서울 남산에서 바라본 모습. 연합뉴스

오는 11월 전국 아파트 입주물량이 전년 동기 대비 반토막 수준으로 줄어든다. 특히 수도권 입주 물량이 전월 대비 절반 가까이 급감하면서 지방 물량이 수도권의 약 1.9배에 달하는 공급 양극화가 빚어질 전망이다.

19일 부동산 플랫폼 직방이 조사한 결과에 따르면, 2026년 11월 전국 아파트 입주물량은 21개 단지, 1만 1559세대로 집계됐다. 이는 10월(1만 6567세대)보다 30%, 지난해 11월(2만 2551세대)보다 49% 감소한 수치다. 권역별로는 지방이 7528세대로 전체의 65%를 차지하는 반면, 수도권은 전월 대비 49% 감소한 4031세대에 그쳤다.

◆ 인천 ‘0’·서울 488세대… 경기 남부에만 공급 쏠려

수도권은 대단지 입주가 잇따랐던 서울과 인천의 공급이 끊기며 감소세가 두드러졌다. 인천은 11월 입주 물량이 전무하며, 서울은 구로구 개봉루브루(295세대), 마포구 홍대입구역센트럴아르떼해모로(123세대), 양천구 한양LEEPS(70세대) 등 300세대 미만 정비사업 단지 3곳(488세대)에 불과하다.

경기는 3543세대로 수도권 공급의 88%를 차지한다. 평택 화양지구 2개 단지 1604세대와 이천 중리지구 등 1532세대를 중심으로 한 경기 남부에 입주가 편중됐다. 평택 화양지구는 올해에만 4개 단지 4729세대가 들어서며 입주 랠리를 이어가는 양상이다.

◆ 울산·전북 대단지 집중… 연간 물량 최대 48% 몰려

지방은 울산과 전북 지역을 중심으로 연간 물량의 상당수가 11월에 쏠린다. 울산은 다운2지구 우미린더시그니처(1430세대)를 비롯해 3개 단지 2153세대가 입주하며 올해 연간 물량의 48%가 집중된다.

전북 역시 11월 전국 최대 단지인 전주시 서신더샵에피트(1914세대)를 포함해 2430세대가 공급된다. 이는 전북 연간 입주물량의 40%에 달하는 규모다. 이 밖에 부산 에코델타시티(1067세대), 경북 영주(763세대), 대전 관저동(660세대) 등이 집계를 채웠다. 반면 10월 물량이 많았던 대구·광주·전남·경남 등은 11월 공급이 멈춘다.

◆ 수도권 전세난 자극 우려… 지방은 국지적 매물 소화 변수

공급 분포의 불균형은 전세시장에 직접적인 영향을 미칠 것으로 해석된다. 12월 전국 1만 6211세대(수도권 8131세대)의 입주가 예정돼 숨통이 트일 것이라는 관측도 나오지만, 11월의 단기 공급 공백은 부담 요인이다.

최근 전셋값 상승세와 매물 품귀가 이어지는 가운데, 신규 아파트 공급이 메마른 서울 등 수도권은 전세 불안이 가중될 가능성이 제기된다. 반면 울산·전북처럼 대규모 단지가 일시에 입주하는 지역은 신축 전세 매물이 쏟아지며 단기적으로 주변 전세 수요를 흡수하고 가격 조정을 유발할 수 있다는 분석이 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지