李대통령 지지율 3주만에 오른 37.3%…"민생정책 강조로 반등" [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 반등했다는 여론조사 결과가 19일 나왔다.



리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2천520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%로 집계됐다.

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 반등했다는 여론조사 결과가 19일 나왔다. 연합뉴스

부정 평가는 60.4%로 전주 대비 1.0%p 내렸다. '잘 모름'은 2.3%였다.



리얼미터는 "인천 흉기난동 사건 이후 강력범죄 특단 대책과 주거·일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미치며 지지율이 반등한 것으로 보인다"면서도 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 분석했다.



지역별로 보면 인천·경기가 지난주보다 6.0%p 오른 39.0%를 기록하면서 가장 큰 상승 폭을 보였다.



뒤이어 대전·세종·충청(37.3%)은 3.6%p, 대구·경북(29.6%) 2.8%p, 서울(34.7%) 2.1%p, 부산·울산·경남(31.9%) 1.5%p 각각 상승했다.



반면 전남광주·전북은 지난주보다 5.0%p 내린 54.7%로 기록됐다.



연령대별로는 지난주보다 3.3%p 하락한 30대(28.0%)를 제외한 모든 연령대에서 지지율이 반등했다.



8.1%p 오른 70대 이상(39.8%)에서 상승 폭이 가장 컸고, 60대(41.8%)에서는 3.6%p, 40대(39.2%)는 1.9%p, 20대(28.7%)는 1.4%p, 50대(43.2%)는 0.7%p 각각 올랐다.



이념 성향별로는 진보층(57.7%)에서 지난주보다 4.7%p 올랐고, 보수층(12.6%)에서도 2.4%p 상승했다.



지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1천5명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다.



민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다.



이에 양당 간 격차는 4.7%p로 줄어들었지만 9주 연속 오차범위(±3.1%p) 내 차이를 유지했다.



리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어졌다"며 "야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승했다"고 설명했다.



국민의힘에 대해서는 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부 관련 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어지면서 소폭 하락했다"고 짚었다.



민주당은 지역별로 인천·경기(6.8%p)와 대구·경북(5.2%p) 등에서 지지율이 상승했다. 아울러 70대 이상(9.1%p)과 20대(6.8%p)에서도 상승세를 보였고 보수층(3.6%)에서도 지지율이 올랐다.



반면 국민의힘은 대구·경북(13.4%p)에서 지지율이 급락했고, 대전·세종·충청(5.8%p) 등에서도 하락세를 보였다. 또 70대 이상(13.4%p)과 보수층(8.3%p)에서도 지지율 하락 현상이 눈에 띄었다.



조국혁신당은 3주 연속 상승세를 보이며 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다.



대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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