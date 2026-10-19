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‘추미애 발언’ 논란에 김민석 “국민 마음 풀릴 때까지 노력이 우선”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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“사과하는 게 좋겠다는 요청, 秋 지사에게 했다”

더불어민주당 김민석 대표는 추미애 경기도지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 논란을 두고 “국민들께서 마음이 풀리실 때까지 할 수 있는 노력을 다하는 게 우선이라고 본다”고 19일 밝혔다.

 

더불어민주당 김민석 대표가 18일 경기 부천시 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련된 부천 공장 화재 순직 소방관의 빈소 조문을 마치고 나와 발언하고 있다. 뉴시스
더불어민주당 김민석 대표가 18일 경기 부천시 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련된 부천 공장 화재 순직 소방관의 빈소 조문을 마치고 나와 발언하고 있다. 뉴시스

 

김 대표는 이날 오전 민주당 유튜브 채널 ‘민티07’에 출연해 ‘민주당에서 추미애 지사 관련 당 차원 조치를 바라는 분들이 있는 것 같다’는 진행자 말에 “이미 당은 초반에 사과를 공식적으로 하는 게 좋겠다는 요청을 (추미애 지사에게) 드렸다”며 이같이 답했다.

 

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 지방자치단체 재정 문제와 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란을 빚었다.

 

이에 더해 추 지사는 지난 17일 경기도 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 “제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고, 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”는 발언으로 또다시 비판을 받았다.

 

상황이 이렇다 보니 추 지사의 사과에 앞서 민주당은 이용우 대변인 명의의 논평에서 사과의 뜻을 밝혔고, 김 대표도 직접 사과의 메시지를 내기에 이르렀다.

 

당 차원의 사과 메시지가 두 차례나 나온 것이 이례적이라는 진행자 반응에 김 대표는 “당 소속 공직자의 일”이라며 “당을 대표하는 사람으로서 사과하는 게 좋겠다는 판단이었다”고 설명했다.

 

계속해서 소방공무원 예우 문제와 관련해서는 “안전 장비, 장구를 꾸준히 개선하는 문제도 있고, 정신건강을 돌봐드리는 것도 계속 보강하려 한다”며 “여야가 소방과 관련한 지원을 하는 데 있어서는 대부분 마음을 같이 하는 편”이라고 김 대표는 덧붙였다.


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