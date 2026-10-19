김용빈 "할어버지, 대구 알아주는 땅부자…보증으로 다 날려"

가수 김용빈이 할아버지가 대구에서 알자주는 땅부자였으나 보증을 잘못 서 재산을 모두 날렸다고 했다.

김용빈은 18일 방송한 KBS 2TV 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 자신의 경제 관념에 관해 얘기했다.

김용빈은 매니저와 네일 관리를 받던 중 할머니로부터 들었던 잔소리들을 쏟아내기 시작했다.

그는 "세상은 어떻게 될지 모른다. 돈 관리도 어릴 때부터 미리미리 해놔야 한다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "돈도 어릴 때 차곡차곡 모아 놔야 나중에 나이 들어서 일을 못 할 수도 있지 않나. 그때 돈이 없으면 어떻게 거냐. 갑자기 병원비는 어떻게 할 거냐. 돈을 지금부터 차곡차곡 모으고, 돈거래 하면 안 된다. 무슨 일이 생길지 모른다. 빌려주고 이런 건 절대 하면 안 된다"고 했다.

김용빈은 "저는 할머니가 돈거래 하지 마라, 보증 서지 마라, 볼펜에 물 나온다고 글자 적지 마라, 이런 말들을 어릴때부터 너무 많이 들었다"고 했다.

그는 "우리 할아버지는 대구에서 너무 너무 부자였다. 대구에 지금 현대백화점, 신세계백화점, 수성못, 내가 다녔던 중학교, 그쪽 산(용두산) 전부 우리땅이었다더라. 그런데 볼펜에 물 나온다고 보증을 잘못 서서 전부 다 날아갔다. 그게 그 시절에 70~80억원이었다. 우리 완전 거지 된 거다"고 해 모두를 놀라게 했다.

매니저는 "나도 지인이 돈 빌려달라고 해서 돈 빌려줬다가 지금 달마다 몇 백 씩 받고 있다"고 했다.

김용빈은 "거봐라. 그 짓을 왜 하냐. 그것도 천만 다행인 거다. 받으니까 다행인 것이지 못 받으면 어떡하겠냐. 쎄가 빠지게 모아서. 나는 항상 세뇌하듯이 들었다. 돈거래 하면 친구 잃고 돈 잃고 다 잃는다고"라고 말했다.

김용빈은 가계부도 직접 쓴다는 했다.

그는 "핸드폰으로 말고 다 적어서 쓴다. 어플 있는 거 안다. 어플은 삭제될 수도 있지 않나. 핸드폰 바꾸면 다 안 넘어 갈 수도 있고 어떻게 될지 모르지 않나"고 했다.

이어""나는 원래 그런다. 통장도 옛날부터 모아둔게 60개 될거다. 7살때 통장을 처음 만들었다. 그것도 아직 들고 있다"고 했다.

<뉴시스>

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