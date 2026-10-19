北김정은 별장 인근서 호화유람선 포착

북한 원산 해안 인근에서 80m짜리 호화 선박(사진)이 잇따라 포착됐다고 영국 BBC 방송이 18일(현지시간) 보도했다. 북한에서 이 정도 규모의 대형 레저 선박을 개인이 이용할 수 없다는 것을 감안할 때 김정은 북한 국무위원장 일가의 휴가용 선박일 것으로 추정된다.

보도에 따르면 올해 7월부터 10월 중순까지 원산 해안을 촬영한 위성사진을 분석한 결과 갑판 위에 길이 50m 규모의 수영장과 한쪽에 여러 개의 워터슬라이드가 설치돼 있는 호화선박이 수차례 포착됐다. 이 선박은 몇 달간 정비시설에 정박해 있다가 원산 갈마반도 인근 해역으로 7월초 이동했다. 원산은 김 위원장의 아버지인 김정일 국방위원장 집권 시절부터 김씨 일가의 휴양지로 애용돼 온 지역이다. 이 배 외에도 김 위원장 별장 주변에서 50m, 55m, 60m 크기의 선박 3척이 여러 차례 움직인 것으로 나타났다.



BBC는 북한 전직 관료와 탈북민 등을 인용해 이 선박들이 김 위원장 일가의 전용 배들로 보인다고 전했다. 김 위원장 일가의 자금을 관리하는 노동당 39호실 출신의 탈북자 리종호는 “이 배들은 겨울에는 조선소에 보관하다가 여름이 되면 김 위원장 별장이나 갈마 지역으로 이동시켜 수영과 휴양용으로 사용한다”고 설명했다. 위성사진에 포착된 선박들의 정확한 가격은 알려지지 않았지만, 유사한 규모의 호화 요트 가격은 1억달러(약 1340억원) 안팎에 이른다고 이 매체는 전했다.



김 위원장의 호화 선박은 2013년 북한을 방문했던 미국프로농구(NBA) 출신 스타 데니스 로드먼이 과거 인터뷰에서 언급한 바 있다. 당시 그는 7일간의 방북 일정 중 상당 시간을 원산에서 김 위원장과 함께 보내며 제트스키와 승마를 즐겼고, 60m 길이 선박을 이용했다고 밝혔다. 그는 이 배가 여객선과 미국 디즈니 유람선을 합쳐놓은 듯 했다고 묘사했다.

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