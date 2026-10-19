공연 끊고 무대 오른 김민석… 논란 일자 “죄송”

더불어민주당 김민석 대표는 전북 순창 지역축제에서 가수 공연을 끊고 무대에 올라 인사말을 해 논란이 된 데 대해 18일 “가수 박혜원(예명 흰·HYNN)님과 관객 여러분께 죄송하다”며 “공연장 주변을 둘러보는 중 갑자기 사회자에게 호명돼 인사를 하게 됐다”고 밝혔다.

지난 15일 전북 순창에서 열린 '제21회 순창장류축제'에서 더불어민주당 김민석 대표가 관중들에게 인사하고 있다. 뉴시스

김 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)에서 “공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 의사를 밝혔다”고 당시 상황을 전하면서 이같이 설명했다. 그러고선 “다시 한번 가수와 관객 여러분께 불편을 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다”고 했다. 윤영식 순창장류축제위원장도 입장문을 통해 “주최 측의 착오로 공연 도중 내빈인사가 이뤄졌다”며 가수와 관객에 사과했다. 또 “의도치 않은 논란을 빚은 점에 대해 김 대표에게도 사과드린다”고 했다.

김 대표는 지난 15일 순창에서 열린 제21회 순창장류축제 개막 축하공연에서 박혜원이 ‘주인공 연습’ 등 2곡을 부른 뒤 다음 곡을 부르려 준비하는 도중 사회자의 안내로 무대에 올랐다. 이윽고 무대에 설치된 대형 전광판에는 제왕을 상징하는 보랏빛 배경에 금테 두른 김 대표의 사진이 등장했다. 마이크를 잡은 김 대표는 관객들한테 “순창은 장맛이 좋고, 사람이 좋고, 우리 정부에서 열심히 일하고 있는 정동영 (통일부) 장관 고향이어서 좋고, 박희승 의원 지역이어서 좋다”고 말했다.

국민의힘 최수진 원내수석대변인은 “가수의 마이크마저 빼앗은 김 대표의 갑질 난입, 무대와 유세장도 구분 못 하나”라며 “주권자인 국민의 소중한 문화향유권마저 권력의 발아래 두겠다는 오만함의 극치”라고 논평했다.

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