세종문화회관 정원서 가을밤 재즈 즐긴다…‘커튼 콜 가든’ 운영

커튼 콜 가든 모습. 세종문화회관

서울 광화문 세종문화회관 정원에서 재즈 공연과 먹거리를 함께 즐길 수 있는 야간 문화 프로그램이 열린다.

수제맥주와 한식을 맛보며 가을밤의 여유를 누릴 수 있는 야외 공연 행사다.

세종문화회관은 다음 달 8일까지 서울 종로구 세종문화회관 ‘예술의 정원’에서 야간 문화 프로그램 ‘커튼 콜 가든-가을 시즌’을 운영한다고 18일 밝혔다.

운영 시간은 월요일을 제외한 매일 오후 5시부터 11시까지다.

이번 프로그램은 공간 연출을 맡은 ‘오랑쥬리’와 공연 기획을 담당하는 재즈클럽 ‘클럽 야누스’가 함께 마련했다. 1978년 문을 연 클럽 야누스의 기획으로 매주 수∼금요일 오후 6시 30분, 토요일 오후 5시에 총 15회의 재즈 공연이 펼쳐진다.

공연에는 4인조 그룹 ‘카리나 네뷸라’와 재즈 오케스트라 ‘혼토니’ 등이 참여해 다양한 재즈 무대를 선보인다.

정원 안에는 수제맥주 브랜드 ‘을지맥옥’과 한식 브랜드 ‘윤스푸드랩’이 부스를 운영한다. 방문객들은 야외 정원에서 재즈 공연을 감상하며 먹거리도 함께 즐길 수 있다.

세종문화회관 관계자는 “누구나 재즈 공연을 감상하고 휴식을 취하며 예술가와 소통할 수 있도록 기획했다”며 “‘커튼콜’의 의미를 시민의 일상으로 확장해 바쁜 하루를 보낸 누구나 잠시 쉬어가며 스스로에게 위로와 박수를 보내는 공간이라는 의미도 담았다”고 설명했다.

안호상 세종문화회관 사장은 “‘커튼 콜 가든’이 공연의 여운을 나누고 예술가와 시민이 자연스럽게 만나는 열린 공간이자, 광화문의 밤에 새로운 문화적 활력을 더하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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