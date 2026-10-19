아, 시원하다 쾌! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 014

□ 수사 단어 ·쾌청(快晴)[맑고 시원함] : 하늘이 맑고 시원하게 개어 있음. (Clear and fair) ·상쾌(爽快)[산뜻하고 시원함] : 기분이나 몸이 산뜻하고 시원함. (Refreshing) ·명쾌(明快)[밝고 시원함] : 말이나 글, 태도가 분명하고 시원함. (Clear and precise) ·통쾌(痛快)[아주 시원함] : 아주 즐겁고 속이 다 시원함. (Extremely gratifying) ·유쾌(愉快)[즐겁고 시원함] : 즐겁고 기분이 좋음. (Pleasant) ·경쾌(輕快)[가볍고 시원함] : 움직임이나 소리가 가볍고 시원함. (Light and cheerful) ·흔쾌(欣快)[기쁘고 시원함] : 기쁘고 즐거운 마음으로 시원스럽게. (Willingly/Gladly)

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 이번에 수사할 '쾌(快)'자는 마음 심(忄) 변에 나눌 쾌(夬) 자가 합쳐진 글자예요.

마치 꽉 막혔던 마음이 반으로 쪼개져 시원하게 뻥 뚫리는 기분을 뜻하죠.

먼저 날씨가 맑을 때는 쾌청(快晴)하다고 해요. 구름 한 점 없이 파란 하늘을 보면 가슴이 시원해지죠? 수사가 아주 똑 부러지게 해결되었을 때는 명쾌(明快)하다고 하고, 악당을 멋지게 잡았을 때는 속이 다 통쾌(痛快)하다고 한답니다.

기분이 산뜻할 때는 상쾌(爽快), 몸놀림이 가벼울 때는 경쾌(輕快), 부탁을 기분 좋게 들어줄 때는 흔쾌(欣快)히 수락한다고 해요. 이 모든 단어에는 '시원하고 기분 좋다'라는 공통점이 숨어 있답니다!

기억하세요! 마음이 뻥 뚫리는 기분은 모두 '쾌'라는 사실을요!

□ 수사 확인

1. 다음 중 '정오'와 '자정'의 쓰임이 올바르지 않은 것을 고르세요.

① 시계의 시침과 분침이 모두 12를 가리키는 낮은 정오라고 부른다.

② 해가 가장 뜨겁게 내리쬐는 정오에는 야외 활동을 주의해야 한다.

③ 어젯밤 자정에 시계가 울리자 드디어 기다리던 생일날이 되었다.

④ 배가 너무 고파서 깜깜한 정오에 야식을 시켜 먹었다.

2. 다음 문장을 읽고 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 정오, 자정, 오전, 오후

"탐정은 범인을 잡기 위해 하루 종일 잠복 수사를 했습니다. 해가 뜨기 전인 ( ① ) 6시부터 시계탑을 지켰죠. 드디어 해가 머리 꼭대기에 오는 ( ② )가 되자 범인이 나타났습니다. 범인은 ( ② )가 지나 ( ③ )가 되자 근처 카페로 자리를 옮겼습니다. 탐정은 끈질기게 추격했고, 마침내 날짜가 바뀌는 밤 12시, 즉 ( ④ )이 되었을 때 범인의 손목에 수갑을 채울 수 있었습니다."

□ 수사 단서

쾌(快)는 마음(忄)이 결정(夬)되어 시원해진 상태예요. 명쾌는 '밝게' 시원한 것, 통쾌는 '아플 정도로(아주 많이)' 시원한 것! 앞 글자의 뜻만 알면 수사는 끝납니다.

유도 질문: "만약 네가 달리기를 하다가 결승선을 1등으로 통과했다면, 그때의 기분은 '상쾌'일까, '통쾌'일까?"

[정답]

1번: ② ('흔쾌히'는 기쁘고 즐거운 마음으로 수락할 때 씁니다. 거절과는 어울리지 않아요.)

2번: ① 쾌청 ② 경쾌 ③ 흔쾌 ④ 명쾌 ⑤ 유쾌 ⑥ 통쾌

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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